Feijóo se eleva ante el PPE y avisa a Sánchez: «España necesita cambios, lo saben los votantes del PSOE»

Alberto Núñez Feijóo ha puesto el broche de oro al XXVIII Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se ha celebrado en la ciudad de Valencia. Arropado por la plana mayor de su partido, también de sus homólogos en Europa, el presidente del PP se ha presentado como la alternativa a Pedro Sánchez. Según él, «España necesita un cambio, lo saben todos, lo saben incluso los que han votado al PSOE».

En su discurso, el líder del PP ha dado muestra de los retos a los que se enfrenta Europa como la crisis arancelaria o la invasión rusa de Ucrania. Unos «tiempos muy difíciles», de incertidumbre e inestabilidad, tal y como ha recordado, pero unas «amenazas reales» que ha insistido hay que ver como una oportunidad.

«Vamos a colaborar para que Europa no se diluya en el mundo, ni en EEUU ni en China», ha insistido el presidente del PP. «Voy a trabajar para España no se diluya como nación porque España es una de las naciones más antiguas de la tierra», ha defendido.

«Queremos una Europa que actúe, que defienda sus fronteras, que ordene sus flujos migratorios con responsabilidad y con humanidad», ha afirmado. Una Europa, en palabras del líder de la oposición al Gobierno de Sánchez, «que respete a quien llega y exija respeto a quien la acoge».

Ante sus colegas europeos, el líder del PP ha defendido la necesidad de reforzar los valores de la Unión Europea y para ello, ha insistido en lo esencial del papel de su partido, el PPE. En este sentido, Feijóo ha defendido que se sienten las bases de una Europa «que hable con voz propia, diversa pero que no se divida, respetuosa pero que no se someta, diplomática pero que no se calle».

Alternativa a Sánchez

Desde la Feria de Valencia, el presidente del PP ha defendido la premisa de que el PP sea «el corazón, la cabeza y el alma de Europa». «Los valores de este partido son los valores de la UE, somos pues el partido de los europeos», ha destacado. Un partido, el PP europeo, que para Feijóo es el mejor para perfilar el presente y el futuro de la Unión.

«No servimos ni a capitales propios ni extraños, no tenemos más interés que los ciudadanos europeos, no tenemos más aliados que la libertad y que los ciudadanos a los que servimos», ha señalado ante el resto de mandatarios presentes en el cónclave europeo.

Feijóo, que aspira a llegar a La Moncloa, se ha presentado como la alternativa a liderar un cambio frente al Gobierno de Sánchez. «España necesita un cambio, lo saben todos, lo saben incluso aquellos que han votado al PSOE», ha afirmado de manera rotunda.

Según él, el cambio «está cerca porque cada vez lo piden más los españoles. «Lo construiremos desde la responsabilidad, desde al honradez y la verdad», ha insistido Feijóo. Quien, en una crítica velada al presidente socialista del Ejecutivo, ha agradecido a sus colegas en Europa, haber «hecho de España el centro de Europa, mientras otros creen que su ombligo es el centro del mundo».