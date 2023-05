Feijóo dice que Ceuta es sinónimo de «diversidad» y que «seguirá siendo española»

Alberto Núñez Feijóo se siente orgulloso de que el PP en Ceuta sea sinónimo «de respeto, de concordia y de diversidad». Así lo ha asegurado en el acto que ha tenido lugar este jueves en la ciudad autónoma y donde ha realizado reivindicación sobre Ceuta. «Ha sido, es y seguirá siendo española”, ha asegurado Feijóo. El líder popular ha comenzado su intervención ante los afiliados del PP en Ceuta dando las gracias por la acogida que ha recibido. «Siempre que vengo tengo que dar las gracias. Venir a Ceuta es un motivo de alegría. Durante años he hecho muchos amigos, y siempre soy feliz cuando vuelvo. Me gusta el ambiente que veo en el partido, en la gente del partido y en la gente de la calle, independientemente de a quién vote», ha enfatizado Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a ayudar «en todo lo posible al candidato Vivas» para renovar y ampliar su victoria electoral. «El jugador más veterano se alzará otra vez con la copa de la victoria. Ganará en las urnas porque Ceuta no puede entenderse sin él. Sin este funcionario ejemplar que fichamos hace 40 años para que pusiera toda su capacidad al servicio de la gente», ha comentado el líder popular.

Feijóo ha comentado a los presentes en Ceuta que los políticos que forjan a fuego lento. «Muchos caducan. Otros siguen. Vivas, sigue. Sigue porque trabaja para todos, no mira sólo a quien le vota. Es un valor seguro de estabilidad en este momento tan convulso. Otras ciudades tienen que sufrir el mal hacer de políticos inexpertos que no han gestionado ni un euro. El mayor valor de Vivas es su sello de garantía. La estabilidad cuesta mucho conseguirla y muy poco perderla».

Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que Vivas, «a pesar de ser político, es todo un caballero. Y, la mayoría de políticos no lo son». El presidente nacional del PP ha reconocido que Juan Vivas es todo un ejemplo para aquellos que militan en el partido. «Es un hombre de Estado. España necesita hombres de Estado. No de esos que se van a la mínima, sino de los que se quedan peleando por su gente. Si Vivas no revalida sería una gran pérdida. No ya para el PP, porque le hemos disfrutado durante muchos años, sino para Ceuta».

Feijóo, además, ha aprovechado su intervención para asegurar a todos los presentes que el PP hará todo lo posible para proteger a las instituciones de esos conglomerados de partidos que buscan de todo menos velar por los españoles. «Vivas y el PP somos la garantía de la gestión frente al eslogan. Queremos que el futuro no caiga en manos de los que sólo están preocupados por ganar la votación del día siguiente», ha concluido Feijóo.