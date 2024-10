Feijóo acusa a Sánchez de impedir que aviones Frontex sobrevuelen Canarias para frenar irregulares

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de impedir que aviones de la agencia europea Frontex sobrevuelen Canarias para combatir la inmigración irregular. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse con sus compañeros del Partido Popular Europeo (PPE), entre los que hay primeros ministros, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de su misma familia europea.

Feijóo, que la semana pasada visitó la sede de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en Polonia, ha revelado que allí pudo comprobar que los aviones de este organismo sí sobrevuelan las costas de Andalucía, pero no las del archipiélago canario, que está sufriendo una crisis migratoria sin precedente. «Los aviones de Frontex no están volando a Canarias, debe haber una explicación, pero el Gobierno se niega a darla», ha afirmado el líder del PP.

«España es el único país de Europa que no tiene política migratoria, no está luchando contra la inmigración irregular, no está activando la herramienta de Frontex, no tiene ningún acuerdo bilateral con países africanos para disminuir el éxodo de personas con las que trafican las mafias y España no deja volar a aviones Frontex en las Islas Canarias», ha declarado Feijóo.

«Es inconcebible que España siga sin pedir ayuda a la Comisión Europea y que siga sin utilizar todos los recursos de Frontex, que sigue sin tener autorización para sobrevolar las aguas del archipiélago Canario», ha criticado.

Preguntado sobre la propuesta de Von der Leyen de crear centros de retorno de inmigrantes irregulares en países extracomunitarios, una idea que apoyan diversos Estados de miembros y que ha sido rechazada de plano por el Ejecutivo de Sánchez, Feijóo ha señalado que «no hay soluciones mágicas», si bien ha lanzado al Gobierno que no puede quedarse «aislado».

«España se está quedando sola en política migratoria, el señor Sánchez se está quedando solo en este debate, por eso llevo tres países visitados (Grecia, Italia y Polonia), y mañana el cuarto (Alemania) para buscar alianzas en la lucha contra la inmigración irregular en Europea», ha subrayado.

Necesitamos una política migratoria de adultos, busquemos consensos entre los Estados miembros y no nos quedemos fuera del consenso europeo», ha incidido Feijóo, al tiempo que ha lamentado, en alusión al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que «no hay una política más inhumana que la falta de política migratoria, como ocurre ahora con el Gobierno de España, que no está trabajando con rigor con sus socios», ha apostillado.

Además de hacer referencia al pacto migratorio que él mismo firmó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el pasado septiembre, Feijóo ha abogado por «reforzar los acuerdos de cooperación entre los países de origen y destino». «Me preocupa la relación con los países africanos, debemos llegar a cuerdos a nivel europeo con estos países», ha recalcado, citando aquí a Mauritania y Senegal. Lo que no puede hacerse, ha dicho, es realizar declaraciones como las que hice Sánchez recientemente en su gira africana, provocando un «efecto llamada».

Fiscal general

De otro lado, Feijóo ha trasladado a sus colegas europeo los escándalos de corrupción que cercan Sánchez, así como la imputación del Fiscal General del Estado, cuya continuidad en el cargo va «contra el Estado de Derecho». «¿Cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela?, ¿qué puede haber más grave para un fiscal que el máximo tribunal le esté investigando?», se ha pregunta Feijóo, calificando a Álvaro García Ortiz como el «ministro número 23 del Gobierno».

Por ello, Feijóo ha arremetido contra el Ejecutivo por amparar a un fiscal general investigado por el Supremo, en lugar de activar el artículo 31 del Estatuto Fiscal, que daría lugar a su cese por «incumplimiento grave de sus funciones».

De esta manera, el presidente del PP ha alertado de que «lo que ocurre en nuestro país no es una polémica doméstica, sino que trasciende a Europa porque la salud de la democracia en España es la salud de la democracia de la UE».

‘Caso Delcy’

Además, como avanzó OKDIARIO, el líder del PP ha compartido con sus socios europeos que Sánchez permitió a sabiendas la entrada ilegal de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 pese a las sanciones de la UE que pesaban sobre ella, y ha aprovechado para lanzar un mensaje a los partidos que siguen apoyando al jefe del Ejecutivo.

«Queda por ver quién permanece al lado del Gobierno embarrándose y embarrando la vida política española. Aconsejo a sus socios que revisen su posición y que sean coherentes con algunas de sus decisiones anteriores y que tengan en cuenta que al final los cambios a veces son inevitables y un cambio político en España es inevitable en este momento», ha destacado Feijóo.