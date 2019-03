"La entrada y salida libre de un fugado como Carles Puigdemont en dependencias parlamentarias provoca inseguridad y desconcierto de todos los que trabajamos en esta Institución", sostiene Enrique Calvet.

Enrique Calvet, eurodiputado del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha remitido una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la que le solicita un reglamento para evitar que fugados de la Justicia, como el ex presidente catalán Carles Puigdemont, pueda acceder a dependencias comunitarias.

En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Calvet recuerda que, el pasado 18 de febrero, Tajani evitó la participación de Puigdemont en un evento titulado ‘Catalonia and the trial on the referedum: a challenge for the EU’, en la sede parlamentaria.

Así, dice el diputado, se pudo evitar que el dirigente independentista “utilizara el Parlamento para reírse de la justicia española una vez más”.

“Debo agradecerle la firmeza de su decisión pero también decirle que con ella no ha podido mantener a Puigdemont alejado del Parlamento Europeo y sus dependencias, que es lo que yo le pedía, ya que recientemente se le vio recorriendo sus salas, alardeando de sus hazañas de fugitivo”, señala, en referencia a su reciente asistencia a una exposición sobre el catalán organizada por el eurodiputado independentista Ramón Tremosa y Plataforma per la Llengua.

“Es muy difícil para un ciudadano aceptar que la justicia de su país sea ninguneada, pero todavía más que quien la ningunee sea el Parlamento Europeo. La entrada y salida libre de un fugado como Puigdemont en dependencias parlamentarias provoca inseguridad y desconcierto de todos los que trabajamos en esta Institución”, señala Calvet, que se pregunta también “¿Qué pasaría si en vez de este fugado fuera otro? Imagine que quien se pasea por nuestros pasillos es una persona en busca y captura en cualquier Estado miembro por un presunto delito de violación, homicidio o robo ¿se sentiría usted seguro?. Yo no”.

“Entiendo perfectamente sus dificultades, que pueden deberse a la existencia de una laguna jurídica que lleva a tener dudas procedimentales. Pero además de ese grave hecho, existe una cuestión de principios y valores relacionada con el respeto a los sistemas judiciales de cada Estado miembro. Es necesario abordar esta cuestión, crucial, ya que de ella depende también el apego y la adhesión de los ciudadanos a Europa”, argumenta.

En este contexto, el europarlamentario pide a Tajani que solicite a los servicios jurídicos del Parlament que se pronuncien “sobre la legalidad de permitir a personas fugadas de la justicia de un Estado miembro acceder a dependencias parlamentarias y, en segundo lugar, una evaluación de los riesgos que entrañan permitir que personas en dicha situación perturben el orden parlamentario y pongan en peligro la integridad física de su personal y visitante”. El objetivo es establecer normas y protocolos “para que estos lamentables episodios no se produzcan en el futuro”.