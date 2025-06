Estos son los barones socialistas impuestos por Cerdán que ahora dirigen el PSOE en las regiones

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha tejido durante los últimos años una red de influencia que le ha permitido colocar a sus candidatos predilectos en las principales federaciones socialistas del país.

Así, en la Comunidad Valenciana, Santos Cerdán fue el encargado de efectuar toda la labor de fontanería para que la ministra de Universidades, Ciencia e Innovación de Pedro Sánchez, Diana Morant, se convirtiera en nueva secretaria general de los socialistas valencianos. El entonces todopoderoso Cerdán obligó a retirarse a los otros dos candidatos, el ex alcalde de Elche y responsable del PSOE Provincia de Alicante, Alejandro Soler, y el valor emergente del socialismo valenciano y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. De haber habido elección, Diana Morant no hubiese tenido ninguna posibilidad de ganar.

El 16 de diciembre de 2023, en un acto del PSOE en Elche, Cerdán proclamó solemnemente ante decenas de militantes: «Yo quiero dejar clara una cosa: respetaremos, cómo no puede ser de otra manera, desde la dirección federal, lo que los y las militantes del PSPV decidáis. Respetaremos lo que aquí decidáis».

Pocas semanas después, en enero, Cerdán hizo exactamente lo contrario. Su objetivo era claro: que Diana Morant, ministra de Universidades de Pedro Sánchez, se convirtiera en secretaria general de los socialistas valencianos. Para ello, orquestó una operación de fontanería política que obligó a retirarse a los otros dos candidatos, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa.

En una reunión en Ferraz, ambos candidatos «aceptaron la sugerencia» de Cerdán de dejar el camino libre a Morant. El resultado: una candidatura única sin rival, exactamente lo que quería Sánchez, pero no el PSOE valenciano en su conjunto.

Andalucía

En las primarias del PSOE de Andalucía del año 2024, María Jesús Montero fue proclamada secretaria general por incomparecencia de su oponente, Luis Ángel Hierro, que no logró los avales necesarios y se retiró antes del cierre del plazo. No fue casualidad: la maquinaria orgánica del partido, con Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, coordinó el proceso de validación de avales que la convirtieron en única opción. Aunque no llegó a imponer explícitamente a Montero, su intervención estructural, diseñando y vigilando los mecanismos internos (filtros de avales, filtros éticos, calendario orgánico…) fue clave para que la ministra de Hacienda quedara como única candidata viable y fuera proclamada secretaria general del PSOE andaluz. Ningún otro aspirante reunió los apoyos mínimos.

Aunque Cerdán impulsó su candidatura y Montero se lo agradeció poniendo la mano en el fuego por él, la líder del PSOE-A ha cerrado la puerta a formar un tándem andaluz con Juan Francisco Serrano, diputado nacional por Jaén y mano derecha de Cerdán durante los tres últimos años.

Meses atrás, Susana Díaz ya aseguró que en las primarias andaluzas de 2021 Juan Espadas la derrotó gracias a que José Luis Ábalos se tiró «15 días en un hotel». «Lo sabe todo el mundo, que llamaban allí a la gente para cambiarle el voto», deslizó durante una intervención en el programa Espejo Público de Antena 3.

Aragón

La conquista de Pilar Alegría a la Secretaría General del PSOE aragonés se coció entre bambalinas, sin que finalmente la ministra tuviera que enfrentarse a ningún contrincante en las primarias. En un principio, todo apuntaba a que la ministra no iba a lograr los apoyos suficientes para liderar el partido, dado que sólo contaba con que le apoyara la Federación de Huesca –abiertamente sanchista–, a través de la cual Santos Cerdán llevaba desde 2017 tratando de convocar primarias anticipadas en Aragón para relevar a Javier Lambán.

El apoyo definitivo que cambió 180 grados el liderazgo de Alegría en la comunidad fue el apoyo de la agrupación Norte de Zaragoza, la mayor de Aragón, encabezada por Carmen Dueso, afín a Cerdán –ya que éste había apoyado a Dueso para intentar derrocar a Lambán años antes–. Lo que hizo que Darío Villagrasa, el candidato ‘lambanista’, retirara su candidatura y terminara por integrarse en la Ejecutiva de Alegría, como vicesecretario general.

Navarra

Santos Cerdán, originario de Milagro (Navarra), tuvo una destacada trayectoria política en la región. Fue concejal en su localidad natal, entre 1999 y 2015 y secretario de Organización del PSN-PSOE, consolidando su influencia en el socialismo navarro. Su relación con Navarra se intensificó al ser un actor clave en las negociaciones que permitieron la investidura de María Chivite como presidenta en 2019, fortaleciendo su vínculo con ella, con quien compartió militancia y amistad durante años. Chivite, visiblemente emocionada tras la dimisión de Cerdán en 2025, defendió su inocencia ante las acusaciones de corrupción, pero admitió la necesidad de revisar contratos ligados a él.

Santos Cerdán tuvo un papel decisivo en la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra en 2019. Como secretario de Organización del PSN-PSOE, Cerdán lideró las negociaciones para formar una coalición de gobierno que permitiera a Chivite asumir la presidencia. Su influencia fue clave para articular un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y para asegurar la abstención de EH Bildu, un movimiento estratégico muy criticado que consiguió desbancar a UPN del poder foral navarro

Críticos, como UPN, afirman que Cerdán gobernaba Navarra en la sombra, controlando decisiones clave tras Chivite. También PP y Vox han señalado irregularidades en su gestión. Esta percepción se ha reforzado tras el informe de la UCO, que desató una revuelo político en la región.

Cerdán está implicado en el caso Koldo, que señala irregularidades en adjudicaciones públicas en Navarra, especialmente con la empresa Servinabar, con sede en Pamplona. La UCO vincula a Cerdán con Servinabar y su administrador, Antxon Alonso, amigo suyo, y con Koldo García, a través de contratos como el del túnel de Velate y Mina Muga. Estas conexiones, según la Guardia Civil, comenzaron en 2015 y sugieren que Cerdán tenía capacidad de decisión sobre Servinabar.

Región de Murcia

En la Región de Murcia, Santos Cerdán apadrinó al actual secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, tal y como han comunicado fuentes autonómicas a este medio. A las primarias del PSOE se presentaron José Vélez y Diego Conesa pero, según ha podido saber OKDIARIO, Santos Cerdán los reunió a todos en la sede nacional de Ferraz y allí decidieron que se presentara Lucas.

Castilla y León

En Castilla y León, según han informado fuentes regionales a OKDIARIO, Cerdán intercedió en los congresos socialistas de León y Ávila, cambió las listas de diputados nacionales colocando a Manuel Arribas en Ávila (el mismo que participó en las famosas cenas del Tito Berni) y apartó a Luis Tudanca impidiendo que se celebrara su congreso exprés.

Inicialmente, Ferraz quería a Óscar Puente como secretario general, pero por al no estar disponible porque lo habían colocado al frente del Ministerio de Transportes buscaron otro perfil. Ahí apareció Carlos Martínez Mínguez, que fue nombrado por Ferraz, a pesar de no tener fama de sanchista, al acumular varios años de gestión solvente como alcalde de Soria, donde ha ganado varias elecciones seguidas.

El caso más grave se dio en León, donde el alcalde socialista José Antonio Díez Díaz acusó directamente a Cerdán de engordar el censo del PSOE local con «200 fichas irregulares» para derrotarle.

Extremadura

El patrón se repitió en Extremadura, donde Cerdán celebró efusivamente la victoria de Miguel Ángel Gallardo en el congreso socialista de Plasencia como líder del PSOE regional, otro éxito más de su estrategia de control territorial.