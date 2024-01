Ester Muñoz: «Óscar Puente es un macarra que ha exportado de Valladolid su dudoso talento»

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, la leonesa Ester Muñoz, cree que el ministro de Transportes, Óscar Puente, es un «macarra» usado por Sánchez para distraernos. «Es un egocéntrico, encantado de haberse conocido, que ha exportado de Valladolid su dudoso talento», señala.

Ester Muñoz cree «una falta de respeto a la Sanidad Pública» el nombramiento de Mónica García: «Le queda grande el ministerio». Y cree que Sánchez ha decidido no hacer nada en Sanidad y Educación para echarle la culpa a las comunidades. Tiene claro que el sistema educativo hay que reformarlo porque no funciona y que hay que garantizar por igual en toda España, pensando en Cataluña y el País Vasco, la enseñanza del español y de la historia de nuestro país.

Pregunta.- Defina a Óscar Puente

Respuesta.- Se define él sólo. Una persona egocéntrica. Sólo hay que verle. Está encantado de haberse conocido. Aplica a los demás lo que no se aplica a sí mismo. Toda España ve cómo ha exportado desde Valladolid sus dudosos talentos.

P.- ¿Es un poco macarra?

R.- Es un adjetivo que podríamos utilizar. Pero está ahí porque Sánchez lo quiere para distraernos, que nos enredemos y no nos preocupemos de lo realmente importante: que el Gobierno de España está abriendo el Estado a los independentistas para destruir nuestra nación.

P.- ¿A Mónica García le viene grande el ministerio de Sanidad?

R.- Ella está en la legalización del cannabis, los vapeadores… Pero los dos únicos hospitales competencia del Estado, Ceuta y Melilla, llevan diez meses en huelga y ni ha pisado aquello, ni ha llamado. Ella está en el tuit, en las frases hechas, en los vídeos, pero no en el ministerio.

P.- ¿La han puesto por cuota de Sumar?

R.- Es lamentable. En cinco años hemos tenido seis ministros. Por primera vez, Sánchez le da Sanidad, uno de los ejes de la columna vertebral del Estado, a Sumar. Con los problemas que tiene. Esa es la importancia que le da a un ministerio tan crucial para que todos los españoles seamos iguales.

P.- ¿Es una falta de respeto a la sanidad pública?

R.- Probablemente, sí. En León, como delegada de la Junta, me las he visto y deseado, junto a los gerentes de Atención Primaria, para conseguir médicos. Es un problema en toda España. Hay un embudo, no hay médicos y el problema se va a agravar. Consejeros de todas las comunidades han pedido a esta ministra y sus antecesores un Consejo Interterritorial monográfico, pero se niegan en banda. No quieren tomar decisiones. No quieren que haya médicos. Prefieren echar la culpa a las comunidades. Ellos que hablan tanto de “la gente”, pero la gente no les importa. Les importan sus tuits, sus vídeos y sus cosas.

P.- El último informe PISA es deprimente, pero llevamos así años

R.- Tenemos modelos que nos indican el camino. Como Castilla y León, que lleva muchos años como los mejores a la altura de los grandes de Europa. Es un modelo de mérito, esfuerzo, capacidad, que refuerza a los alumnos para que no se queden atrás, en el que se investiga y hay innovación. Que se centra en el docente, tan abandonado. Los profesores dicen que se ha acabado con el mérito y la capacidad en las escuelas. Y que les han dejado tirados, sin autoridad. Hay que volver a ese modelo del PP, como Galicia y Madrid.

P.- ¿Con Feijóo habrá nueva ley educativa?

R.- Se cambiará el sistema porque no funciona. Eso es una obviedad que se palpa en la calle. Hay que hacer reformas. No podemos tirar patadas hacia adelante, como hace el Gobierno, y decir que estamos en la media de la OCDE. Tenemos una responsabilidad con los jóvenes. Es el futuro. Y si queremos que España dentro de 20 años sea competitiva con los mejores de un mundo global, hay que darles la mejor educación. Es responsabilidad del Estado y el Estado debe reformar lo que no funciona.

P.- El peor resultado de PISA, en Cataluña. Dijo la Generalitat que por la inmigración

R.- Es una vergüenza. Hay inmigración en toda España. Ellos tienen muy mal resultado, como el País Vasco, no por su lengua cooficial. Galicia tiene lengua cooficial, pero no la impone y tiene un buen resultado. Es el modelo ideologizado de imposición que el Gobierno permite. ¿Cómo es posible que la sentencia del 25% se la salten a la torera y se lo permitan? Le están restando posibilidades a los jóvenes de Cataluña, que deben tener los mismos derechos que el resto de españoles. Es una pena.

P.- ¿Hay que garantizar y unificar los criterios de la lengua y la historia de España?

R.- Es básico y cuando defendemos un modelo de selectividad única, estamos diciendo eso. Si hay una circunscripción universitaria única y los jóvenes de bachiller se presentan a las mismas plazas en todas las universidades, lo lógico es que la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) sea una única y con los mismos criterios. Puede hacerse sin tocar las competencias.

