El Gobierno alardea del último dato de paro: 3.182.687 desempleados. Se trata del número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem), que acaba de registrar una bajada de 74.381 desempleados en noviembre. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez oculta un importante detalle. Y es que esa estadística excluye innumerables categorías en las que se encuentra gente que no trabaja. En esas categorías hay nada menos que 755.817 personas no contabilizadas en el muy optimista dato de Sánchez.

El Gobierno ha lanzado las campanas al vuelo con el dato del paro registrado de noviembre. Ha remarcado la bajada del desempleo de un -2,3%, el mejor dato en este mes en la serie histórica comparable, que arranca en 1996. Y es cierto.

Ha dicho, además, que con la caída de noviembre, el desempleo suma nueve meses consecutivos de descensos, acumulando en ese periodo una reducción de 826.102 parados. Y es cierto.

Pero todo ello se basa en dar por bueno un volumen total de parados de 3.182.687 personas.

Al margen de que esa reactivación sucede después de un cierre por decreto por el Covid -con lo cual, la recuperación es obligada con el mero hecho de abrir los negocios cerrados-, lo cierto es que las cifras globales excluyen en estos momentos a nada menos que 755.817 personas no computadas como paradas pero que no trabajan.

No contabilizados

El sindicato USO ha realizado el cálculo de parados reales en España. No con el criterio estadístico oficial, sino con el criterio de incluir a todos los que no tienen trabajo pese a buscarlo. El número de desempleados “registrados” en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de noviembre, ha bajado en 74.381 parados en relación con el mes anterior. El paro registrado, de ese modo, se ha situado en 3.182.687. Pero ese dato no incluye los siguieres conceptos: “Otros no ocupados: 229.583; con disposición limitada: 294.422; en ERTE: 125.632 y autónomos en cese actividad 106.180”.

Todos ellos son buscadores de empleo, aunque sea por tiempo parcial o de su primer empleo. Pero la cifra oficial no los recoge. Con todos ellos, el total de «personas desempleadas” asciende a “3.938.504”.

Traducido: la diferencia entre los desempleados totales reales y la cifra del Gobierno se sitúa en 755.817 personas. Todos ellos afectados por la crisis, pero de los que el Gobierno parece preferir no acordarse.

El sindicato USO señala que “sigue existiendo, a pesar del incremento de la contratación indefinida, un exceso de temporalidad. ¿Cómo es posible, si no es por la corta duración y encadenamiento de contratos, que con más de 2 millones de contratos realizados el paro baje sólo 74.381 personas?”, se pregunta USO. En noviembre han sido 1.467.307 personas las que han sido objeto de una contratación, de las que 279.954 han conseguido un contrato indefinido, un 19%. Mientras que 1.201.979 han realizado contratos temporales, lo que supone una media de 1,45 contratos por persona, apuntan desde USO.

El número de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados, además, se situó en 19.771.613 personas en noviembre. Supone el nivel de afiliación más alto registrado en la serie y supera en 291.799 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes previo al inicio de la crisis sanitaria por el Covid-19. Totalmente cierto, como destaca el Gobierno.

Pero, en términos interanuales, la afiliación ha crecido en 730.356 personas, lo que supone un aumento de sólo el 3,84% del número medio de trabajadores, tras un parón en seco de innumerables actividades por el coronavirus y de una caída de la economía de un 10,8%. “Buena parte de este crecimiento es debido a las Administraciones Públicas, especialmente la autonómica”, concluye USO.