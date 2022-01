Los contagios de coronavirus siguen creciendo en España con una rapidez no vista hasta ahora, impulsada por la mayor transmisibilidad (aunque menor gravedad) de la variante ómicron. El plan estrella propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para controlar los contagios en Navidad fue la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Una medida muy cuestionada por los expertos (incluso por los del Gobierno) por su escasa efectividad y que parecen respaldar los datos: desde que se ha vuelto a implantar, España ha sumado más de un millón de contagios

El 24 de diciembre, día de Nochebuena, el Boletín Oficial del Estado publicaba la orden que volvía a imponer la obligatoriedad de usar mascarilla en exteriores independientemente de la distancia existente entre personas. Aquel día, las estadísticas del Ministerio de Sanidad registraban un total de 5.718.007 contagios en toda la pandemia. Ha pasado una semana y media desde entonces y el número de contagios que Sanidad anunció este lunes 3 de enero alcanza los 6.785.286. La incidencia en ese mismo periodo ha pasado de 911 casos por cada 100.000 habitantes a los 2.433 actuales.

Esa factura que supera el millón de contagios en poco más de una semana vendría a dar la razón al posicionamiento general de expertos y epidemiólogos ante la vuelta de la mascarilla en exteriores: sus efectos son prácticamente nulos y pueden ser contraproducentes.

Unanimidad entre expertos

Las dudas sobre este tipo de medidas, que ha sido la única que ha tomado el Gobierno de Sánchez para esta Navidad (el resto han sido implementadas por las comunidades autónomas), llevan muchos meses centrando discusiones científicas. El pasado mes de abril, Marc Lipsitch, director del Centro de Dinámicas de las Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Harvard (EE UU) y una figura de referencia internacional en este campo, fue muy contundente: «Generalmente, soy muy radical en la defensa de las normas con un beneficio claro, pero ponerse la mascarilla al aire libre tiene costos importantes y realmente no hay evidencias de sus beneficios».

I must agree. I am generally a hawk about maintaining rules with a clear benefit. Outdoor masking has notable costs and really no evidence of benefits https://t.co/tYTDm9slVX

— Marc Lipsitch (@mlipsitch) April 19, 2021