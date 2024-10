Escrache izquierdista a la ministra de Vivienda: «¡Su ley es una mierda!»

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han recibido el escrache de un grupo de manifestantes que han cargado contra la políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que han provocado la subida de los precios de los alquileres y el descenso de la oferta de viviendas. Ha ocurrido este miércoles en la Residencia de Estudiantes en Madrid, en un acto en el que las ministras han firmado un protocolo para la promoción de vivienda asequible para colectivos asociados a la vida universitaria. «¡La Ley de Vivienda es una mierda!» y «¡Hoy firmáis, desahuciáis!», han sido las proclamas que han gritado los manifestantes.

El colectivo que ha llevado este escrache es PAH Vallekas, de corte izquierdista y que participó en la manifestación del pasado domingo en Madrid para protestar contra los elevados precios del alquiler en España. «El escrache es a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que querían hoy hacerse la foto hablando de medidas que no solucionan el problema y que siguen protegiendo a los rentistas», ha afirmado la organización en un mensaje colgado en las redes sociales para justificar esta acción. «Ellos están aquí para llenarse la boca con medidas que sólo agravan el problema. Ahora destinarán 200 millones a bonos de alquiler para jóvenes. No sólo son migajas. Además, las ayudas directas no van a bajar los precios. Sólo sirven para enriquecer los bolsillos de los rentistas», añaden.

En torno a una docena de miembros de PAH Vallekas han intentado entrar a la sala del acto en el que estaban participando las ministras Isabel Rodríguez y Diana Morant. Los efectivos de seguridad han evitado que entraran en la sala y han expulsado a los manifestantes fuera de las dependencias. El colectivo ha denunciado también que un banco quiere desahuciar a una mujer «con sentencia de violencia de género » junto a sus hijas.

«Hacemos escrache al gobierno en la Residencia de Estudiantes para estropearles la foto y contarles el día a día de nuestros barrios: desahucios y subidas asfixiantes de hipotecas y alquiler. El viernes CaixaBank

quiere echar a Pili, con sentencia de violencia de género y sus hijas», ha afirmado la asociación para justificar su escrache a la ministra de Vivienda.

Los autores de esta acción han seguido protestando fuera del edifico tras haber sido expulsados por los efectivos de seguridad de la Residencia de Estudiantes. «Pero aunque no nos dejen intervenir y no quieran oírnos, nosotras iremos a cada acto que monten el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Derechos Sociales y CaixaBank. No les dejaremos llenarse la boca ni hacerse la foto a nuestra casa. No toleramos ni un desahucio más. Pilar se queda», han recalcado.

Manifestación contra los alquileres

Más de 20.000 personas, 22.000 según los datos de la Delegación del Gobierno, protestaron el pasado domingo en Madrid por los elevados precios del alquiler en España. Los manifestantes pidieron una reducción de los costes de arrendamiento y, de no cumplirse, amenazaron con una «huelga» de impagos, es decir, con dejar de abonar la mensualidad a los propietarios. 40 asociaciones y partidos políticos de izquierdas fueron los promotores de esta movilización.

Los lemas de la manifestación fueron los siguientes: «La vivienda es un derecho, no un negocio y se acabó» y «Bajemos los alquileres».Entre las organizadoras estaban plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH).

Los participantes en la marcha no sólo cargaron contra los propietarios, sino también contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante la marcha se escucharon proclamas como «La Ley de vivienda es una basura», «No toleramos ni un desahucio más» o «Abajo el rentista, arriba el inquilino».

La portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, advirtió que, si los precios de los alquileres siguen subiendo, los inquilinos podrían dejar de pagar. Racu expresó que no habría suficientes recursos, como la policía o la intervención de «matones», para detener a las personas que participaron en la movilización. El sindicato busca una reducción del 50% en los alquileres y ha llamado a que esta acción se extienda a todos los barrios de España, comenzando el 14 de octubre.