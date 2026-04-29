La enigmática historia del pin de la espada de Aldama: por qué lo lleva y a quién perteneció

Víctor de Aldama, el empresario implicado en el conocido caso de las mascarillas, ha sorprendido a todos estos días en el Tribunal Supremo por un detalle inusual en su vestimenta: un llamativo pin con forma de espada que luce en la solapa de su chaqueta.

Según ha explicado él mismo a los periodistas a su llegada al tribunal, el accesorio no es suyo. El pin de la espada se lo ha prestado a Aldama la propietaria de una pequeña tienda de antigüedades a la que suele llevar sus zapatos para arreglar. La mujer, al enterarse de que Aldama se enfrentaba al juicio, decidió prestarle este pin con un propósito muy concreto: que le trajera buena suerte durante todo el proceso.

De quién es el pin de la espada de Aldama

Aldama ha asegurado que ya el pin en forma de espada la ha llevado en varias jornadas del juicio y que tiene la intención de seguir usándolo hasta el final. Además, la dueña de la tienda le ha pedido expresamente que, una vez se dicte la sentencia, se lo devuelva.

Será en ese momento cuando le cuente toda la historia detrás del objeto y a quién perteneció originalmente.

Este detalle ha generado curiosidad entre los presentes y los medios de comunicación que cubren el caso. Precisamente este miércoles ha declaradi Aldama y después será el turno de Koldo García y, por último, del ex ministro José Luis Ábalos.

Víctor de Aldama ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su declaración de este miércoles en el Tribunal Supremo. El empresario ha asegurado que él preguntaba a José Luis Ábalos y a Koldo García y que tanto el ex ministro como el que era entonces su asesor ministerial le decían que «el presidente estaba al tanto de todo». Además, estableciendo una escala de jerarquías, ha dicho que Sánchez era «el uno» de la trama, mientras que Ábalos era «el dos» y Koldo «el tres».

«Hay una cosa clara, que viene del principio. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente está en el escalafón uno, el señor Ábalos está en el escalafón dos, el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro», ha trasladado De Aldama, considerando a Sánchez el cabecilla de lo que ha definido como una «banda organizada y criminal». «Todo lo sabía el presidente como a mí se me transmitía», ha recalcado.