Este miércoles, OKDIARIO desvelaba cómo Javier Negre presumía de haber recibido como regalo del presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, un stand en el prestigioso evento de Fitur. Sin embargo, tal y como ha podido saber este periódico por fuentes próximas a de los Mozos, el presidente de IFEMA jamás ha hablado con Javier Negre y ni siquiera le conoce. En este sentido, desmienten tajantemente haber regalado al pseudomedio el stand del que presumía Negre. De este modo, tanto el presidente, como IFEMA desmienten por completo la versión que da Negre a sus allegados, a los que asegura que fue el propio de los Mozos quien le regaló el stand. “En Fitur vamos a tener un stand propio para estrenar el canal de turismo de EDATV. Que nos lo regala el presidente de IFEMA. Macho, nos lo regala por algo”, señalaba Javier Negre en el audio desvelado por OKDIARIO.

Pero se trata, según IFEMA, de una mentira más de Negre. Fuentes conocedoras aseguran que De los Mozos “ni conoce” a Javier Negre y que la versión que el director del pseudomedio da “no se sustenta con la realidad”, toda vez que “jamás se mete el presidente de IFEMA a hacer ese tipo de cosas”. IFEMA es un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid, es decir, que se trata de un ente público, con lo que un regalo de este tipo podría conllevar serios problemas tanto para Javier Negre como para el propio José Vicente de los Mozos quien, insistimos, desmiente por completo la versión de Negre.

Desde luego, el director del pseudomedio en el que figuran como accionistas las hermanas Cordón o la familia Álvarez fue sacando pecho de ello públicamente. Tal y como pueden escuchar en la conversación publicada por este periódico, Javier Negre, tras faltar al respeto a otro trabajador más (“Si a mí él me la pela”), presumía de lo importante que es su pseudomedio: “O sea, esto está por encima de nombres tío. Estado de Alarma y EDATV sobreviven a mí mismo. Así que, macho… Nos han pagado por hacer el programa en Valladolid, Valencia… En las próximas tres semanas. Vamos a ir a tope. O sea, esto no va a parar de crecer”. Curioso cuanto menos. Toda vez que no sólo fue Javier Negre el que tuvo que pagar para celebrar el acto en Valladolid sino que además no se lo permitieron. Él dice, ya le van conociendo, que pagaron a su pseudocanal de Youtube por celebrar dichos eventos. Otra mentira más.