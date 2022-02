Teodoro García Egea está en el punto de mira de barones, dirigentes territoriales, cuadros y militantes, que le señalan como responsable del enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que ha sumido al PP en una de sus peores crisis históricas. El secretario general que, como ha publicado OKDIARIO, estaba decidido a dar el paso y proponer a Pablo Casado su dimisión, se piensa ahora esta decisión. Las dudas de Alberto Núñez Feijóo para dar el salto a la política nacional y tomar las riendas del partido en un momento tan delicado están, en gran parte, detrás de este cambio de planteamiento.

«Presidente: si yo soy el obstáculo, me voy». García Egea había planeado su marcha, voluntaria, para tratar de recomponer el partido. Estos días, los barones, encabezados precisamente por Feijóo, han trasladado a Casado que esa es la única salida. En realidad, el descontento hacia Egea no es ni mucho menos nuevo, ya que los líderes autonómicos y provinciales no ocultan desde hace mucho tiempo su desacuerdo con la forma de abordar el liderazgo en Madrid. Los barones consideran que ahora el daño es «irreparable».

El pasado viernes, Feijóo, sin mencionarlo, ya abrió la puerta a esa medida. «La dirección de un partido no está para ampliar un problema, sino para solucionarlo», dijo el presidente gallego en una entrevista en esRadio en la que expresó, al mismo tiempo, un «enorme respeto» hacia Pablo Casado. «Aquí hay un conflicto muy intenso y el manejo de ese conflicto ha sido absolutamente desacertado», aseveró en una intervención muy crítica. E insistió: «Debemos actuar y el único que puede hacerlo es el presidente de mi partido». Un mensaje contundente que guía ahora una petición que se extiende por los distintos territorios.

La decisión de destituir al secretario general desde luego no es fácil para Casado. El presidente del PP siempre ha blindado a su número dos de las críticas, múltiples, especialmente en plena escalada del enfrentamiento con Díaz Ayuso -hacia él se dirigieron todas las miradas cuando arreció la tensión con Sol por la celebración del congreso regional- y le ha mantenido la confianza. Pero ahora la presión aumenta y el tiempo corre en contra.

Reunión en Génova 13

Todas las miradas se dirigen a la reunión que Casado mantendrá este lunes con su cúpula en la sede nacional. El encuentro semanal del Comité de Dirección adquiere, esta vez, una importancia casi decisiva. Evidentemente, se tratará casi de un encuentro monográfico sobre la gran crisis que desangra el partido. Se abordarán las salidas y posibles cambios. El margen es escaso ya que los barones y otros dirigentes territoriales han advertido ya de que si no se destituye a Egea están dispuestos a forzar la convocatoria de un congreso extraordinario en el que se dirima el liderazgo. Evidentemente, todas las opciones generan división. También la de ese cónclave urgente, ya que algunos lo consideran una salida arriesgada que podría desangrar todavía más al partido.

La salida de Egea, por tanto, está aún en el aire, y a merced de los pasos de Núñez Feijóo. El presidente gallego -a quien el propio Egea se refiere como «Miss Galicia», en un símil con el «Miss Islas Canarias» con el que bautizaron a Franco sus camaradas debido a su indecisión- es aclamado desde varios sectores del PP como el líder natural que debe pasar página y encauzar de nuevo el rumbo del partido. En 2018, el presidente de la Xunta ya decidió quedarse en Galicia y no disputar la presidencia del PP en el cónclave en el que salió elegido Casado. En este tiempo, su nombre se había apartado de cualquier ambición por el liderazgo. Ahora, muchos le sitúan en la carrera. Pero la decisión no está tomada.