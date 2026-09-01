EEUU se prepara para hacer un cambio sin precedentes en la base de morón y avisa: nueva plataforma para 9 bombarderos B-52

La base aérea de Morón lleva décadas siendo uno de los puntos que Estados Unidos utiliza para mover aviones, personal y material entre distintos lugares. Su ubicación en Sevilla y las posibilidades que ofrece para dirigirse desde allí hacia el Mediterráneo, África u Oriente Medio explican buena parte de su importancia. Y ahora, Washington quiere aumentar todavía más su capacidad.

El proyecto aparece en los documentos presupuestarios de la Fuerza Aérea estadounidense para 2027 y contempla una nueva plataforma de estacionamiento para aeronaves. Una vez terminada, habrá espacio para nueve aviones adicionales cuando estén sin armamento o para tres bombarderos B-52 cuando se encuentren cargados con munición real. Y el tipo de avión es importante. El B-52 Stratofortress lleva décadas formando parte de la fuerza estratégica de Estados Unidos y puede realizar misiones tanto convencionales como nucleares. Sin embargo, esto no significa que se vaya a desplegar armamento nuclear en Sevilla. Los documentos conocidos no hablan de ello, sino de preparar la base de Morón para recibir estos bombarderos en mejores condiciones.

EEUU se prepara para hacer un cambio sin precedentes en la base de Morón

El proyecto se denomina Combat Aircraft Parking Apron y la Fuerza Aérea estadounidense solicita 75,5 millones de dólares para su ejecución. La nueva plataforma permitirá disponer de nueve posiciones cuando las aeronaves estén descargadas, pero la cifra se reduce sólo tres si hablamos de bombarderos B-52 con munición real.

La diferencia tiene que ver con las distancias de seguridad. Según la documentación estadounidense, la plataforma actual no puede albergar bombarderos estratégicos cargados, ya que algunas de las instalaciones existentes interfieren con los perímetros que deben mantenerse alrededor de aeronaves que transportan munición. Pero todo se resolverá con las obras previstas, ya que se eliminará esa limitación y Morón podrá recibir tres B-52 cargados manteniendo la separación necesaria entre ellos y el resto de las instalaciones.

La obra no consiste únicamente en ganar espacio

La actuación sin embargo, va bastante más allá de construir nuevas plazas para aviones. Estados Unidos contempla también diez nuevos puntos de repostaje, junto con las tuberías necesarias para suministrar combustible a las aeronaves. A esto se añaden modificaciones en los márgenes de la plataforma, carreteras de acceso y el traslado del complejo de almacenamiento de ingeniería civil.

La intención es que la base pueda mantener una actividad mayor durante ejercicios o ante una posible situación de contingencia. De hecho la Fuerza Aérea advierte que si no se llevan a cabo las mejoras mencionadas, las instalaciones actuales pueden terminar limitando el número de salidas, los horarios de vuelo y la capacidad para mantener operaciones de mayor tamaño.

Por qué Estados Unidos apuesta por la base de Morón

Morón pertenece al Ejército del Aire y del Espacio español, aunque Estados Unidos lleva décadas utilizando sus instalaciones como punto de apoyo para el movimiento de aeronaves y personal. Su ubicación es una de sus principales ventajas. Desde Sevilla se puede continuar hacia el Mediterráneo, África y Oriente Medio, y a ello se suman una pista de gran longitud, instalaciones para el repostaje y unas condiciones meteorológicas que facilitan las operaciones durante buena parte del año.

Los B-52 tampoco son nuevos en Morón. La base ya ha acogido despliegues de estos bombarderos y también de los B-1B Lancer, además de cazas, aviones cisterna y aeronaves de transporte. Por tanto, la novedad no es que los B-52 puedan aterrizar en Sevilla, sino aumentar el número de aparatos que pueden ser recibidos y permitir que algunos de ellos estén cargados con munición real.

Qué significa que puedan llegar B-52 con munición real

Con el proyecto que se ha planteado es fácil pensar que Estados Unidos prepara el despliegue de armas nucleares en España, pero eso no es lo que recogen los documentos del proyecto. El B-52 tiene capacidad nuclear y forma parte de la arquitectura estratégica estadounidense, pero también puede transportar armamento convencional. Que la nueva plataforma permita estacionar tres bombarderos cargados con munición real no significa, por tanto, que esa munición vaya a ser nuclear.

Lo que sí cambia es la capacidad operativa de Morón. Una vez realizadas las obras, la base contará con el espacio y las distancias de seguridad necesarias para recibir tres de estos bombarderos cargados, algo que actualmente está limitado por la configuración de sus instalaciones.

La ampliación llega tras las diferencias entre España y EEUU

El proyecto aparece además en un momento especialmente interesante para las relaciones entre Madrid y Washington. Durante la operación estadounidense contra Irán, España no autorizó el uso de Morón y Rota para lanzar ataques directos, una decisión que provocó importantes diferencias entre ambos gobiernos. Sin embargo, la planificación de las obras es anterior a aquel enfrentamiento y las inversiones estadounidenses en las bases españolas continúan. Morón sigue teniendo un importante valor para Washington y esta ampliación demuestra que Estados Unidos quiere mantener y mejorar su capacidad para operar desde allí.

Eso tampoco significa que nueve B-52 vayan a instalarse permanentemente en Sevilla. Lo que se está preparando es la infraestructura necesaria para poder recibirlos cuando sea necesario, con hasta nueve posiciones para aeronaves descargadas o tres para bombarderos con munición real.