Argentina ha conseguido hacerse con su tercer mundial. Tras una final trepidante los albicelestes se impusieron a la Selección de Francia en los penaltis. Eduardo Inda ha querido felicitar a los argentinos aunque ha confesado que no tenía ningún favorito: «Yo iba con España y si no juega España no voy con nadie. Fue la mejor final de un mundial que yo recuerdo desde que tengo uso de razón y me alegro que los argentinos, que son una patria hermana, sean campeones del mundo».

Durante su intervención en El Programa de Ana Rosa, el director de OKDIARIO ha querido valorar la actuación de Messi durante el Mundial de Qatar: «Conozco a los Messi, son buena gente, pero de ahí a que sea el mejor jugador de todos los tiempos como están empezando a soltar media un abismo pero la verdad es que Messi es un jugador increíble, un fuera de serie y una gran persona».

Por último, Inda ha contestado a aquellos que comparan a Messi con Maradona y ha dado su opinión al respecto: «Messi no es hijo de un señor pobre como era Maradona. Los argentinos consideraban hasta ayer a Messi poco menos que un extranjero porque desde los 12 años vive en España y no ha pasado mucho tiempo en Argentina y sin embargo Diego era absolutamente argentino».

«Yo creo que como jugador uno a uno Maradona es mejor, otra cosa es que haya jugado mucho mas Messi y que haya tenido la cabeza mas centrada. Leo es un portento, está mazado, pero he echado en falta la humildad que tenía, ha tenido salidas de pata de banco que yo creo que sobraban», ha sentenciado.