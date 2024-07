Dos socialistas a juicio por echar de un mitin de Pedro Sánchez a personas con la bandera de España

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto juicio a los socialistas que expulsaron a cuatro personas de un mitin de Pedro Sánchez por llevar una bandera de España a raíz de una denuncia presentada por una de las personas a las que se negó el acceso. Se trata de José Castro, un ex policía nacional jubilado que fue echado de la reunión socialista a la fuerza precisando atención médica posterior. El policía retirado denunció los hechos en el Juzgado de Guardia el pasado otoño y el juez ha admitido a trámite el escrito señalando un juicio inmediato sobre delitos leves seguido por lesiones. En caso de no asistir a las citaciones del juez, el denunciante podría ser sancionado con hasta 2.000 euros, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El evento, que se celebró el pasado 30 de septiembre, contaba con una empresa de seguridad privada contratada para controlar los flujos de personas. Sin embargo, fuentes conocedoras de los hechos aseguran que las personas que prohibieron el acceso con banderas de España al lugar estaban sin identificar. «Vinieron como matones», señalan las mencionadas fuentes que conocer de primera mano lo que allí ocurrió.

OKDIARIO estuvo presente en este encuentro y asistió a cómo fueron expulsados del mitín de Pedro Sánchez violentamente. «Nos han echado por el simple hecho de llevar banderas de España», lamentó uno de los hombres. «Primero nos han dejado entrar, pero después han visto las banderas y han empezado a decir que la íbamos a liar», explicó una mujer de 74 años que, asegura, que «jamás me había pasado algo así». «Yo sólo venía a escuchar», lamentó la vecina de La Rinconada que únicamente quería asistir al acto en una entrevista con este periódico.

El asunto ha llegado a los tribunales que ya en dos ocasiones han citado al denunciante de los hechos. Las dos vistas señaladas, sin embargo, se han tenido que suspender porque uno de los abogados ha solicitado la suspensión por enfermedad familiar. El juez ha acordado esta suspensión pero señalará fecha más adelante para tratar de probar si los hechos podrían incardinarse en un delito de lesiones. Fuentes cercanas al caso informan a OKDIARIO que se va a presentar un parte facultativo, ya que uno de los expulsados acudió al centro de salud tras el suceso.

La denuncia

La denuncia señala que el hombre corpulento que se encargó de expulsar a los ciudadanos del mitin de Pedro Sánchez le propinó a uno de ellos «golpes y empujones por la espalda hasta la salida del recinto». El denunciante señala también que iba sin identificar como seguridad, así como el resto de individuos que ayudar a expulsar a los demás asistentes al mitín del PSOE con banderas de España.

«Me negué a abandonar el recinto, yo no había hecho nada, al preguntarle por qué hacía tal acción me dijo que era porque le salía de los cojones, insistí en que se identificara, pero no lo hizo», explica el denunciante en el escrito presentado ante el Juzgado de Guardia consultado por este periódico.

El mitin de Sánchez

Pedro Sánchez llegó a este acto en su transporte habitual: el Falcon. El presidente, nuevamente, hizo uso del avión presidencial para asistir a un acto de partido, alegando que tenía que acudir a la inauguración de una fábrica de cerveza en calidad de presidente del Gobierno. Es oportuno destacar que el acto de los socialistas andaluces se programó con más antelación que la visita a Heineken. Moncloa informó públicamente tan sólo un día antes, el 29 de septiembre, de que se produciría esta visita oficial del presidente del Gobierno, si bien los equipos ya habían coordinado semanas antes la cita.

Esta maniobra de colocar actos de partido en lugares próximos a citas de agenda oficial es algo que se repite en los traslados del presidente del Gobierno. De este modo, puede hacer uso del Falcon en calidad de líder del Ejecutivo y asistir a los encuentros de los socialistas que suelen celebrarse los sábados por la mañana en cualquier lugar de España. En el caso del mitin de Pedro Sánchez que ha acabado en juicio, Sánchez viajó también con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el que fuera senador socialista Javier Fernández.