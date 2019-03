Los diputados que hagan huelga el 8M no perderán ni un euro de su sueldo

Según el reglamento de la Cámara, no se les puede descontar ese día de sueldo, ya que no mantienen una relación contractual con las Cortes.

Los diputados, y senadores, que participen en la huelga del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y se ausenten de su trabajo, no perderán el salario correspondiente a esa jornada, como sí ocurre con cualquier otro trabajador.

La razón es que, según el reglamento de la Cámara, los diputados no mantienen una relación contractual con las Cortes, según fuentes parlamentarias. Es decir, el salario procede de un compromiso con los votantes y se trata, en definitiva, de una “asignación constitucional”.

Así se determina en la propia Constitución (artículo 71.4), que establece que: “Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras”.

El Reglamento del Congreso añade (artículo 8.1 y 2) que “los diputados percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función” y también que “tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función”.

En el caso del Congreso, la asignación base es de 2.972,94 euros mensuales para todos los diputados, a los que hay que sumar los complementos por razón del cargo que desempeñen en la Cámara y la denominada ‘indemnización’, una cantidad destinada a cubrir gastos y que está exenta de tributación. La cuantía de ésta última asciende a 1.921,20 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 917,03 euros para los electos por Madrid y está destinada a “afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara”.

Limbo jurídico

El debate sobre si los diputados deben o no cobrar en caso de huelga se ha planteado en diversas ocasiones, aunque los servicios jurídicos de la Cámara concluyeron que no se descontasen esas jornadas porque su salario no es equiparable a una nómina.

Se trata, en cualquier caso, de un limbo jurídico que podría ser interpretable, ya que el sueldo sí se estructura de forma similar, con una cantidad base, sus complementos y correspondientes retenciones.

Sería, por tanto, una decisión de la Mesa de la Cámara. Y en anteriores ocasiones se ha permitido que sus ‘señorías’ cobren pese a no ir a trabajar.

Cosa distinta son los funcionarios y asistentes de los grupos parlamentarios que, como personal laboral del Congreso, se ven afectados como cualquier trabajador al cobrar directamente de la institución.

Diputación Permanente

La huelga del 8 de marzo afectará, en este caso, a los diputados que forman parte de la Diputación Permanente, ya que la fecha de celebración de las elecciones generales, el próximo 28 de abril, obliga a disolver las Cortes el día 5 de este mes.

La Diputación Permanente es el órgano que sustituye la representación parlamentaria a partir de esa fecha. Está presidida por la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, y compuesta por 60 diputados (sin incluir los 60 suplentes).

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, -que forma parte de la Diputación Permanente- ha anunciado a través de las redes sociales que su salario del día de huelga será donado al Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias. Un comentario que ha abierto el debate sobre si los diputados han de tener derecho o no a cobrar esa jornada.

Siendo presidente del Congreso, el socialista José Bono recordó a los diputados que pese a tener “todo el derecho” a sumarse a una huelga -entonces, la huelga general de 2010- las Cortes no eran una empresa y por tanto no existía ningún tipo de vinculación laboral entre ambas partes. Es decir, destacaba Bono, que la asignación que perciben por su labor, establecida en la Constitución, no es equiparable a un sueldo y “no es renunciable”.