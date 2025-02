Un diputado nacional del PSOE la lía: intenta atacar al PP y acaba criticando el ‘basurazo’ de Sánchez

El diputado socialista en el Congreso Guillermo Hita ha querido cargar contra el Partido Popular que gobierna en Arganda del Rey por bajar los impuestos para compensar el basurazo impuesto por Pedro Sánchez. «Pagaré en mi casa en Arganda 21€ menos de IBI en 2025, pero pagaré unos 170€ de tasa de basura, con lo que la suma de los impuestos por mi domicilio será de unos 620€, en vez de los 471€ del año 2024, es decir, un 31,6% más. Un palo, mientras el PP te intenta engañar diciendo que bajan los impuestos», ha escrito en sus redes sociales el que fuera alcalde de Arganda hasta 2023.

Las reacciones a este comentario no se han hecho esperar y decenas de usuarios de la misma red social han criticado la «hipocresía» del ex alcalde por arremeter contra una tasa de basuras a la que su jefe, Pedro Sánchez, ha obligado a todos los Ayuntamientos de España a implantar a pesar de que las directrices de Europa dejaban claro que no era de obligado cumplimiento, sino que lo que la UE pedía eran medidas incentivadoras para invitar al reciclaje pero no recaudatorias.

«Guillermo, sabe de sobra que esa tasa la cuelan a nivel estatal a través de los ayuntamientos. Cuando quiera le enseño lo que voy a pagar yo en Alcorcón, que su colega de partido me pretende cobrar basuras hasta por una cochera, para que mi cochera recicle. No caliente el patio», decía un usuario de X.

«Guillermo eres gilipollas, Sánchez metió el basurazo diciendo que se lo pedía Europa cuando se demostró que era mentira, como todo lo que hace Sánchez. Imagino que lo sabes y que quieres crear un relato falso para proteger tu paguita. No se puede ser tan cerdo», añadía otro.

En la misma línea, otro internauta escribía: «Qué cara más dura tienes. Los ayuntamientos, por culpa de vuestro ‘tasazo’ de basura socialista que habéis impuesto desde el Gobierno, se han visto obligados a crear una tasa de basura que cubra el gasto de la recogida y tratamiento, cuando antes no era así. No manipules».

«Eres un mentiroso. El ‘tasazo’ de la basura es una medida de Sánchez. Intentasteis decir que era cosa de Europa (como con tantas otras) y la Comisión Europea tuvo que salir una vez más a desmentiros», escribía otro usuario después de que el comentario de Guillermo Hita se hiciera viral a los pocos minutos de ser publicado.

Bajada del IBI

En Arganda del Rey, PP y Vox llegaron a un acuerdo para rebajar los impuestos en el municipio para ayudar a los vecinos a frenar el golpe en sus economías tras el nuevo impuesto del Gobierno de Pedro Sánchez con su tasa de basuras.

En este sentido, el Gobierno municipal acordó reducir el IBI hasta su tramo más bajo de la historia de la ciudad: el 0,44, lo que supone una rebaja del 5% en todos los recibo, tal y como anunció el alcalde de Arganda, el popular Alberto Escribano.

Además de esta drástica rebaja en el IBI, situándolo en su punto más bajo de la historia, el acuerdo entre PP y Vox ha reducido también en un 15% el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), aumentando el ahorro anual de todos los ciudadanos.