El alcalde de Leganés se rebela contra el basurazo y no aplicará la tasa: «Sánchez sólo quiere recaudar»

El alcalde Leganés, Miguel Ángel Recuenco, no piensa aplicar la tasa conocida como el basurazo que Pedro Sánchez ha impuesto a los ayuntamientos de toda España porque considera que tiene un afán recaudatorio que no se rige a la normativa europea. Según el regidor, la directiva de la Unión Europea (UE), dice que hay que aplicar medidas incentivadoras para invitar al reciclaje, pero en ningún momento habla de poner un impuesto o una tasa a los vecinos.

«Analizada la directiva de la UE y la normativa, entendemos que no es obligatorio aplicar la tasa de basuras», explica Recuenco a OKDIARIO. Una tasa que en Leganés supondría que cada vivienda tuviera que pagar entre 150 y 200 euros al año en función de los metros cuadrados del inmueble y del número de personas que lo habitan.

PREGUNTA.- Es el primer alcalde de un municipio madrileño que en principio no va a implantar la tasa de basuras impuesta por Pedro Sánchez. Esto ¿se puede hacer?

RESPUESTA.- Al menos el primero en decirlo, sí. La Directiva de la Unión Europea establece que hay que aplicar medidas incentivadoras para invitar al reciclaje, para invitar a que no se genere tanta basura en ningún momento, pero no habla de tasas. Y, sin embargo, Pedro Sánchez, en ese afán recaudatorio que tiene por instinto, lo que decide es que todos los ayuntamientos implanten por ley esta tasa de basuras, pero no dice cómo. Esto sólo genera una inseguridad jurídica y una litigiosidad para los ayuntamientos. Además, la ley en ningún momento dice que existe alguna sanción por no aplicarla.

P.-En el caso de Leganés, ¿a cuánto calcula que podría ascender la tasa de basuras por vivienda?

R.- Entre 150 y 200 euros en función de la superficie de vivienda o el número de habitantes por vivienda.

P.- Y si la directiva europea no obliga a implantar la tasa, ¿por qué no se niegan el resto de ayuntamientos?

R.-Porque es verdad que la legislación estatal de Sánchez sí te dice que hay que implantarla. En cierto modo, es declararte rebelde ante una normativa que consideras injusta y que consideras arbitraria. Y como institución, declararte en rebeldía no es fácil. Pero la directiva europea en ningún momento te habla de implantar una tasa, sólo de medidas incentivadoras. Es decir, medidas incentivadoras serían fomentar que los vecinos reciclen, que vayan a los puntos limpios o paguen por reciclar. Incentivando desde un punto de vista económico. No fiscalizándolos.

P.- Hay varios municipios que ya están cobrando esta tasa de basuras y son ayuntamientos incluso gobernados por el Partido Popular, como los de Pozuelo o Las Rozas. ¿Usted qué opina?

R.-Respeto la decisión que hayan tomado los diferentes alcaldes o alcaldesas de los municipios, porque al final, cuando tú tienes una legislación estatal que te dice que hay que aplicarla, pues en cierto modo tienes esa presión. Pero es una presión legislativa sin ningún régimen sancionador. A mí lo que me hizo poner las orejas tiesas fue cuando me enteré de que la legislación de Pedro Sánchez se hizo desde el Ministerio de Transición Ecológica, no desde el Ministerio de Hacienda. Quien sabe de impuestos, quien sabe de tasas, son los técnicos que trabajan en el Ministerio de Hacienda, no los técnicos que trabajan en el Ministerio de Transición Ecológica. No me cuadra.

P.- Dice que no hay un régimen sancionar, pero el PSOE les ha amenazado en varias ocasiones con pagar cuantiosas multas si no se implanta la tasa de basuras. Entonces, ¿a qué multa se refiere el Partido Socialista?

R.-¡Qué me las digan! Si la ley dijese «alcalde, si usted no pone la tasa de basuras, va a tener que pagar una sanción», pues te diría, «oye, tengo una amenaza de sanción». Pero no hay ningún régimen sancionador por la no aplicación de la tasa. Lo que dice la directiva europea es que al Reino de España, si no cumple con los cometidos de reducir los residuos, se le sancionará. Entonces, el responsable de sancionar al reino de España, por poner un ejemplo, ¿va a ser el Ayuntamiento de Leganés?

P.- ¿A qué se refiere con que la tasa puede provocar un caos administrativo?

R.-Si te das cuenta, todos los consistorios están, por un lado, aplicando la tasa de basuras y, por otro lado, tomando decisiones para bajar el resto de impuestos locales, que llegas y dices qué manera de liar y hacer más burocracia. ¿Qué necesidad de poner otro impuesto para luego bajar otro? Nosotros en Leganés tenemos un IBI al tipo impositivo más bajo, o sea, no lo podemos bajar más en las viviendas, con lo cual no tenemos ese margen de maniobra que a lo mejor sí que han tenido otros ayuntamientos. Y, por otro lado, los pleitos, si recurren el recibo de la basura que tú obligas al vecino a pagar. Imagínate una ciudad como Leganés en los que se emitiesen 30.000 recibos. Si pierdes esos procedimientos judiciales es mucho dinero que pierden las arcas municipales. Si tienes que devolver todo ese dinero, el agujero que te hace desde un punto de vista de gestión es demoledor.

P.-Entonces, a modo de resumen, a modo de titular, ¿vamos a tener tasa de basuras en Leganés o no?

R.-Yo voy a hacer todo lo posible para que no. En estos momentos, mientras yo sea alcalde, la respuesta es no.