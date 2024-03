Detenido un dirigente del PSOE catalán por agredir a su ex pareja en plena calle

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado martes, 19 de marzo, al teniente de alcalde de Estrategia urbana y portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Calafell (Tarragona), Miguel Ángel Perín, por un presunto delito de violencia de género que se produjo a plena luz del día en la vía pública. 48 horas después de su detención, que el PSC mantuvo en secreto, la formación liderada por Salvador Illa le ha suspendido de militancia y le ha exigido que renuncie a su acta de concejal.

La detención del Miguel Ángel Perín, de 43 años, se produjo el pasado el martes a las 18:00 horas en la calle tras, presuntamente, agredir a su ex pareja. Fueron testigos presenciales de lo sucedido los que avisaron a la Policía de lo que estaban presenciado. El todavía concejal socialista en el municipio tarraconense ha pasado a disposición judicial este miércoles por la mañana. Por ahora, este periódico no ha podido conocer si se le han aplicado o no medidas cautelares. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señalan que están pendientes de la decisión de la juez de violencia sobre la mujer.

Dos días después de la detención de Miguel Ángel Perín, la dirección del PSC le ha abierto un expediente de suspensión de militancia y le ha pedido que abandone el cargo en el Ayuntamiento, según han comunicado los socialistas en un breve comunicado a primera hora de la tarde, una vez el detenido ya había sido trasladado a dependencias judiciales para prestar declaración ante juez.

«Para los y las socialistas la violencia machista, sea del tipo que sea, es intolerable e inadmisible», ha señalado el PSC en un dicho comunicado. Los de Salvador Illa defienden que han actuado «con contundencia» porque -textualmente- no quieren ni admiten machistas en su proyecto.

El socialista Eguiguren

El que fuera secretario general de los socialistas vascos entre 2002 y 2014, Jesús Eguiguren, fue el primer dirigente político español en activo en ser condenado por violencia machista. Eguiguren fue condenado en 1992 a 17 días de arresto por pegar a la que entonces era su esposa.

Jesús Eguiguren fue condenado por pegar una paliza a su esposa. La condena no le impidió ser diputado del PSOE durante los 20 años siguientes. Pese a todos hechos probados, el PSOE vasco le mantuvo como su presidente durante 12 años.

Precisamente, este miércoles, la ministra socialista de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP, entre gritos, de «machismo reaccionario» por atacar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El rifirrafe entre Gobierno y oposición ha tenido lugar después de una pregunta del diputado del PP, Jaime de los Santos, en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles tiene lugar la Sesión de control al Gobierno.