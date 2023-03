El desprecio del Gobierno al Congreso: sólo 7 de los 22 ministros acuden a la sesión de control

El Gobierno ha dado este miércoles plantón a la sesión de control en el Congreso de los Diputados, a la que apenas han acudido siete de los 22 ministros del Ejecutivo.

La sesión no ha contado con la asistencia del presidente socialista, Pedro Sánchez, que se encuentra de visita oficial en los Jameos del Agua (Lanzarote) para presidir, con el primer ministro de la República Portuguesa, António Costa, la XXXIV Cumbre Hispano-Portuguesa.

A esta cumbre asisten nueve ministros: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; la ministra de Sanidad, Carolina Darias y el ministro de Universidades, Joan Subirats.

Otros seis han programado distintos actos en su agenda, por lo que no han asistido al pleno. Es el caso de Margarita Robles (Defensa), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura), Isabel Rodríguez (Política Territorial), Diana Morant (Ciencia) y Alberto Garzón (Consumo). La mayoría de estos actos comenzaban, no obstante, a mediodía y tenían lugar en Madrid, por lo que no hubiesen tenido inconveniente en asistir a la sesión de control, que se inicia a las 9 de la mañana.

Los que sí han acudido han sido: Nadia Calviño (vicepresidenta económica), María Jesús Montero (Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Félix Bolaños (Presidencia), Ione Belarra (Derechos Sociales), Irene Montero (Igualdad) y José Luis Escrivá (Inclusión).

La ausencia de un número considerable de ministros ha dejado prácticamente vacía la bancada azul, en una imagen que ha llamado la atención de la oposición.

«Aquí lo que hay es un Gobierno que se ha dado a la fuga, un Gobierno en descomposición, que no quiere dar la cara», ha criticado el diputado del PP, Eloy Suárez, que ha instado al Ejecutivo a convocar elecciones «porque los españoles no merecen esto».

El vacío en el Congreso coincide con las informaciones sobre el caso Mediador, la trama de extorsión liderada por el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, y en un momento crítico para los socios de la coalición por asuntos como la reforma de la Ley del sólo sí es sí. Cabe recordar que Sánchez tampoco acudió la semana pasada a la votación de esta reforma en el Congreso. El socialista alegó temas «de agenda», aunque no tenía ningún acto convocado.