El PSOE, partido que en Madrid encabeza el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha propuesto en la Asamblea su última idea para solucionar el problema de la vivienda. Los socialistas exigen al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso que se establezcan «cupos» de alquiler asequible sólo para mujeres.

El partido de López ha presentado una proposición no de ley para luchar contra el problema de la vivienda «con perspectiva de género». A ojos del PSOE, «muchas mujeres» están «en una posición de especial vulnerabilidad frente al mercado inmobiliario madrileño». Y lo justifican en «la combinación de salarios más bajos, mayores tasas de temporalidad y parcialidad, la feminización de los cuidados y una mayor incidencia de la pobreza» entre la población femenina.

La formación socialista asegura que la Comunidad de Madrid tiene «los precios de alquiler más elevados del Estado y con un parque público de vivienda claramente insuficiente». La solución que propone el partido del ministro de Transformación Digital es «incrementar de manera significativa el parque público de vivienda en alquiler asequible, priorizando de forma efectiva el acceso de mujeres en situación de vulnerabilidad económica, especialmente hogares monoparentales y víctimas de violencia de género».

Además, desde la formación socialista exigen reservar «cupos específicos y baremaciones con perspectiva de género» a la hora de adjudicar la vivienda pública. En ese sentido, pide reconocer «factores como la brecha salarial, la precariedad laboral, las cargas de cuidados o las situaciones de violencia económica» en la ciudadanía femenina.

Ayudas directas sólo para mujeres

Por otro lado, el PSOE propone la creación de «ayudas directas al alquiler destinadas específicamente a mujeres con bajos ingresos, con especial atención a las jóvenes y mayores, mujeres con discapacidad y trabajadoras en sectores feminizados-precarios».

A su vez, propone «impulsar programas de emancipación juvenil con enfoque de género». En esos nuevos programas propuestos por la formación de Óscar López piden tener en cuenta «que las mujeres jóvenes sufren mayores tasas de parcialidad, temporalidad y salarios más bajos».

La formación socialista ha pedido que se incorporen «cláusulas de igualdad y perspectiva de género en los planes autonómicos de vivienda». En ellos, según la propuesta socialista, debería haber una «evaluación de impacto de género y recopilación de datos desagregados».

Otro de los puntos que quiere añadir a las ayudas de vivienda es «combatir la discriminación residencial hacia mujeres migrantes, racializadas o madres solas». Esto se pondría en marcha «mediante servicios de mediación y mecanismos de inspección frente a prácticas discriminatorias en el mercado inmobiliario».

Por último, la formación que encabeza López en la región exige «una política de vivienda con perspectiva feminista» que considere el «diseño urbano y residencial» en el que haya «barrios seguros, bien conectados, con servicios públicos cercanos, iluminación adecuada y equipamientos comunitarios que favorezcan la autonomía y la conciliación».