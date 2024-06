Defensa investiga quién filtró a Podemos el paso por España de barcos con armas rumbo a Israel

Ya son tres los barcos que desde Podemos y organizaciones afines han señalado por llevar a bordo armas con destino a Israel. Los tres renunciaron a hacer escala en España. Pero lo que más preocupa en el Ministerio de Defensa, y que ha provocado un enfado considerable de Israel con España, es que la información sobre su carga es estrictamente confidencial y ha terminado siendo de dominio público. Se está investigando de forma interna si los documentos de la carga de estos buques pudieron llegar a manos del ex JEMAD José Julio Rodríguez y, en ese caso, quien se los pudo facilitar.

¿Cómo puede Podemos y organizaciones que llaman a boicotear a Israel acceder a los manifiestos de carga secretos de buques que transportan carga sensible? Esa es la pregunta que estos días inquiera en Defensa, uno de los ministerios -con el de Transportes de Óscar Puente- encargados de custodiar con celo la confidencialidad de este tipo de tránsitos navales.

De hecho, según ha sabido ODKIARIO de fuentes militares y ha podido confirmar por fuentes políticas, Defensa sigue la pista a una posible filtración de datos sobre la carga de los buques señalados por Podemos. Se está intentando acotar el terreno sobre personas que hayan tenido relación con el ex JEMAD Rodríguez, fichado por Pablo Iglesias y que en los últimos meses se ha mostrado especialmente crítico con Israel.

En el primero de los buques señalados por Podemos -y entonces también por Sumar-, el Borkum, el Gobierno señaló que no llevaba armas para Israel sino para República Checa. Algo que, hoy, admiten fuentes militares que no es del todo cierto: pese a que había armas destinadas a Ucrania, también había una partida de material propiedad de la firma israelí Elbyt Systems que iba rumbo a Haifa. Por ello, explican, el buque no se arriesgó a entrar en el puerto de Cartagena y quedar bloqueado por la denuncia judicial presentada por Podemos.

Primeras sospechas

Aquel primer intento por interceptar el buque supuso el inicio de una investigación: alguien había filtrado documentos de la operación mercante del Borkum, información confidencial que podía poner en riesgo al buque, su carga y su tripulación. Se sospechó en un primer momento que la filtración podría provenir del puerto de Las Palmas, ya que las fechas de su escala y la publicación en medios de izquierda de los documentos de su carga coincidían.

Sin embargo, cuando ya han sido tres los buques que se han visto obligados a tirar de frente evitando puertos españoles, las alarmas se han encendido en Defensa. No fue algo puntual, sino que la información ha seguido fluyendo hacia Podemos «y suele ser muy certera», explican.

La situación, dicen, tensa aún más la ya maltrecha relación actual con Israel. No sólo por que se desvele en qué barcos van sus armas -sobre las que no pesa embargo internacional alguno-, sino porque puede poner en riesgo a las tripulaciones y a los buques.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO lo explican con un ejemplo: El Borkum, el primero de los buques desviado de Cartagena, llegó este mismo miércoles al puerto murciano para descargar la carga que tenía previsto dejar en España cuando se produjo el boicot. En próximos días tiene previsto poner rumbo al Canal de Suez para transitar hacia el Océano Índico, usando una ruta diferente a la de ida. En su paso por el Mar Rojo, pese a que los buques suelen desconectar el GPS para no ser localizados por los rebeldes hutíes, el Borkum tiene papeletas de ser atacado por haber sido señalado. Eso hace que las mercantes -y las aseguradoras- tengan cada vez más recelos en hacer encargos para empresas de armas israelíes.

El tercer buque

Este miércoles, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señalaba a un nuevo buque mercante por llevar -presuntamente- armamento con destino a Israel. El Vertom Odette, con bandera de Países Bajos, tenía previsto llegar a Cartagena este jueves 6 de junio a las 14 horas. Finalmente no hará escala, tras aparecer su nombre en boca de dirigentes de Podemos y de organizaciones propalestinas que llaman a boicotear a Israel.