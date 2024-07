Declaran las víctimas del agresor «misógino» del Metro de Madrid: «Las atacaba para que le temieran»

Las víctimas del agresor que abordaba a las mujeres en el Metro de Madrid han atestiguado este miércoles la misoginia del acusado, que «tenía fijación en atacarlas» por su «animadversión» al género femenino. Las testigos que sufrieron las agresiones de Santiago C. O. han declarado en la sesión del juicio que ha sentado en el banquillo al joven de 23 años por los hechos cometidos entre julio de 2020 y febrero de 2023 (con los que mostró un claro odio al género femenino), tanto en las estaciones del suburbano -cuya entrada se le prohibió sin supervisión- como en la vía pública.

Una de las heridas más graves del acusado, empleada de la limpieza del Metro, ha dado testimonio con la voz temblorosa. En su caso, la abordó la madrugada del 14 de febrero de 2023, en el ascensor de la línea 11 de la estación Plaza Elíptica. La golpeó por la espalda y cayó al suelo, sin poder ver la cara del agresor. De acuerdo con su relato, el joven le rompió la nariz y tuvo que ser operada de urgencia. «No sé cómo llegué al andén», ha explicado. De hecho, no ha vuelto a su puesto de trabajo por miedo a sufrir un nuevo ataque.

Por otro lado, ha testificado una agente de la Policía que también fue agredida por el acusado, en su caso durante la detención en la misma estación. Le propinó un fuerte cabezazo, varios golpes y, luego, le retorció el brazo. «Decía que les pegaba porque debían tenerle miedo [para que le temieran]. Yo no le podía tocar porque era mujer». Es más, alardeó frente a ella, ha confesado, de haber matado a la trabajadora de la limpieza citada.

9 antecedentes y una mujer en coma

El informe de la Policía Nacional recoge la discriminación del detenido respecto a las mujeres, tras percatarse de que tenía nueve antecedentes similares y en todos había seguido siempre el mismo patrón. Se ensañaba con ellas sin ni siquiera haber cruzado palabra. De hecho, el ensañamiento era tal que una de sus víctimas entró en coma tras someterla a una brutal paliza.

En enero de 2023 empujó a una mujer, le lanzó el abrigo sobre la cabeza y le dio un fuerte codazo en el ojo; días después, otra de ellas recibió 8 puñetazos en la cabeza hasta caer al suelo, donde recibió brutales patadas y más puñetazos, al mismo tiempo que le tiraba del pelo; cuando le detuvieron, además de agredir a la policía que ha testificado este miércoles, también atacó a una de las compañeras de ésta e incluso le intentó morder, mientras gritaba «eres una zorra, una mujer a mí no me detiene, no me toques hija de puta las mujeres me tenéis que tener miedo putas, que para eso os pego te voy a partir la cabeza como a la puta de plaza elíptica».

Metro de Madrid está inmerso en la causa por lo que se denomina culpa in vigilando, y se le reclama una indemnización conjunta de 6.700 euros junto al acusado en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. A este respecto, el abogado de una de las víctimas ha inquirido a uno de los empleados de seguridad: «¿Cómo es posible que este incidente no se detectara hasta los 20 minutos?». Lo cierto es que, en ese momento, sólo había una persona de seguridad en la zona en la que duermen los trenes en los andenes. Tras los hechos, se decidió reforzar la vigilancia y ampliar el horario de la misma.

El procesado fue detenido en varias ocasiones por diferentes razones, como por acudir a las inmediaciones de un instituto a increpar a las alumnas menores de manera lasciva o por amenazar a una mujer a la que comenzó a mirar y hacer gestos con los que simulaba apuñalarla con el cuchillo que llevaba consigo, al mismo tiempo que le susurraba que la iba a matar.

El acusado ha aparecido en la sede judicial con el pelo engominado, vestido con ropa de deporte y con una actitud tranquila. Ha reconocido los hechos tras un acuerdo entre las partes por el que acepta una condena de casi 10 años de prisión por varios delitos de lesiones, atentado a la autoridad y una tentativa de homicidio.