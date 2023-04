Daniel Sirera: «Pido a los votantes de Vox, Ciudadanos y Valents en Barcelona que confíen en mí»

«Pido a los votantes de Vox, Ciudadanos y Valents en Barcelona que confíen en mí». Es el mensaje que ha trasladado Daniel Sirera, candidato del PP a la alcaldía de Barcelona en una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO. La mayoría de las encuestas publicadas dejan a Vox, Ciudadanos y Valents fuera del ayuntamiento el 28M. Sirera asegura que, si concentraran su voto en él, el PP obtendría 9 ó 10 concejales como Junts o el PSC, ganadores previstos de las elecciones.

Daniel Sirera apela a su trayectoria personal en Cataluña. «Nunca me he puesto de perfil. Siempre he dado la cara», dice, aunque reconoce la decepción que la marca PP ha supuesto para tantos catalanes que se sienten españoles y no pueden ni vivirlo ni expresarlo ahogados por la dictadura independentista. Sirera recuerda: «Nunca he sido blandito con el independentismo. Mi trayectoria en el parlament o en el Consell Audiovisual contra TV3 me avalan».

Daniel Sirera es la apuesta in extremis de Alberto Núñez Feijóo para el 28M. Cuando hace tres meses le llamó, las encuestas daban 0 escaños al PP en el ayuntamiento. Su desaparición de facto del ayuntamiento de la segunda ciudad de España para un partido que aspira a gobernar el país. Ya en 2019, el PP se quedó a 40 votos de no obtener representación. Sirera, que estaba en Valencia como jefe de gabinete de Carlos Mazón, no se lo pensó cuando Feijóo le llamó e hizo las maletas, de nuevo, para volver a su tierra y a su ciudad. En tres meses, Daniel Sirera ha doblado las expectativas del PP que pasaría de los dos concejales actuales a cuatro concejales.

Daniel Sirera pide la confianza de los votantes de Vox, Cs y Valents «para recordar cada día en el ayuntamiento que Barcelona es España y defender el castellano, garantizar que el bilingüismo y que el castellano forme parte de las comunicaciones y los rótulos de la ciudad». Sirera quiere que Barcelona vuelva a ser la ciudad que deslumbró en los años 90: «Quienes la vivimos entonces o quienes vuelven hoy no la reconocen. Barcelona necesita ley y orden».

El parque temático de Colau

«En 8 años han dejado Barcelona hecha unos zorros», dice Daniel Sirera de manera expresiva del equipo de Ada Colau, aunque acusa al anterior alcalde Xavier Trías, hoy en Junts, de ser el iniciador de la decadencia de la ciudad. Una ciudad «sucia», que «Ada Colau ha convertido en un parque temático de delincuentes, okupas y antisistema». Dice que la ciudad es un «paraíso» para todos ellos y que Colau es algo así como la reina del top manta: «Se dedica a regar de dinero público los sindicatos de manteros».

«Las imágenes de los robos, las peleas o los disturbios violentos dan la vuelta al mundo. El que quiera venir a invertir se lo piensa y prefiere irse a Madrid o Andalucía», constata el candidato del PP. Sirera no tiene complejos en decir que «Madrid va como un tiro» y que es una referencia para él. Para Daniel Sirera, Ada Colau no es sólo es la reina del top manta. Lo es, también, del botellón: “La normativa municipal favorece el botellón en las calles, pero si un hostelero se pasa de un asiento en su terraza le multan con 1.600 euros».

Daniel Sirera recuerda que su padre fue guardia urbano en Barcelona. Denuncia que hoy «hay barrios donde la Guardia Urbana no se atreve a entrar» y que los agentes se sienten abandonados y constantemente desautorizados por Colau. «Barcelona necesita más policías y seguridad en sus calles», remarca el candidato del PP, pero también, añade, «seguridad jurídica para que quien quiera venir a invertir no se encuentre dentro de cuatro días otra vez con la mandanga del procés y sus líos y follones».

Tras Colau, ¿qué?

Para Daniel Sirera, la conclusión es clara: «Hay que echar a Colau para gobernar Barcelona con sensatez». El problema es la alternativa a Colau. Las encuestas hablan de un empate a 10 concejales entre Xavier Trías, de Junts, y Jaume Collboni, del PSC, actual primer teniente alcalde de Ada Colau. Sirera reconoce que Collboni «es parte del problema» y «lo peor del sanchismo», pero se muestra dispuesto a escuchar a quienes pongan Barcelona por delante de su partido [Collboni] o de la independencia [Trías]: «Lo que pondré sobre la mesa serán nuestras propuestas. El PP aspira a ser útil y a cambiar Barcelona. Estoy dispuesto a escuchar a Collboni y Trías, pero mis votos no servirán para consolidar ni a un independentista ni a un sanchista».

Matemáticamente, los cuatro concejales populares que pronostican las encuestas podrían inclinar la balanza en favor de uno u otro. La realidad es que es difícil imaginar que Junts o el PSC se dejen apoyar por el PP. El Tinell aún es determinante en la política catalana.

Una ecuación difícil de encajar por la otra parte también. La suma de los concejales de ERC y el PSC daría mayoría absoluta a Collboni o al republicano Ernest Maragall. El PSC quiere liberarse de Colau. Collboni podría ser alcalde con los votos de ERC si hay -como reconoce Sirera- «reparto de cromos y del pastel entre ellos». Todo apunta a que la alcaldía de Barcelona, con Sánchez confiando en repetir Frankenstein después de las elecciones generales, pasará por Moncloa y el Palau de Sant Jaume.

Reconstruir el PP

Daniel Sirera apela a los votantes de Vox, Ciudadanos y Valents «para que vuelvan a casa». Sirera ha vuelto a su casa, a Cataluña, con un proyecto a cuatro años bajo el brazo: «Quiero construir un PP grande para que cualquiera que no sea independentista pueda sentirse cómodo en el PP sin poner etiquetas. Abro de par en par las puertas de mi partido a todas esas personas que quieren que Cataluña siga formando parte de España, que quieren una Cataluña fuerte dentro de España, donde se pueda aprender castellano en las escuelas y hablar con normalidad el catalán y el castellano». Para Sirera, eso incluye a antiguos votantes de CiU. Asegura que «hay gente que era de la antigua Convergencia que se está aproximando y afiliando al PP».

Daniel Sirera cree que el PP tiene remedio en Cataluña: «El PP debe ser un partido de gobierno. No hay ninguna maldición bíblica que nos lo impida». «¿Cómo hacerlo?», se pregunta él mismo en voz alta vista la situación que hereda. Sirera se responde: «Con pico y pala como decía Esperanza Aguirre».