Cortés: «Espero que queden 10 diputados con dignidad en el PSOE que eviten la investidura de Sánchez»

Javier Cortés ha concedido a OKDIARIO su primera entrevista (ver completa aquí) como nuevo gerente de Vox. En ella, ha analizado la actualidad política, entre otras muchas cosas, y se ha mostrado confiado en que aún queden diputados socialistas «con dignidad» que eviten la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con el apoyo de comunistas, independentistas y proetarras.

«Si en el PSOE hubiese alguien todavía cuerdo, creo que habría repetición de elecciones. Y no quiero perder la esperanza en que diez diputados socialistas sensatos voten en contra. Sinceramente, lo veo casi imposible. Pero me encantaría pensar que aún quedan diez personas en el PSOE que ocupan escaños que tienen algo de dignidad. Si es por Sánchez no habrá elecciones porque se va a rendir, va a claudicar, se va arrodillar ante lo que haga falta. Ante el comunismo, ante el separatismo, ante el golpismo, ante los herederos de ETA y ante lo que haga falta», ha expresado Javier Cortés a OKDIARIO.

Vox, con Israel

Cuestionado Javier Cortés sobre el conflicto entre Palestina e Israel, el nuevo gerente de Vox tiene muy clara la postura de la formación: «Estamos ante una situación no de guerra, sino de terrorismo. Es decir, estamos ante un estado de Israel, que es democrático, donde existe la libertad, y tenemos enfrente a un grupo terrorista que se llama Hamás que ha cometido las peores barbaridades».

«Ante eso –indica Cortés–, apoyo sin fisuras a Israel. Frente al terrorismo, siempre libertad. Es decir, cuando un país soberano, libre y democrático, donde la mujer es libre, donde cualquiera puede sentirse valorado, como ocurre en Israel, y enfrente tenemos a un grupo terrorista que no duda en asesinar, en decapitar, en violar, con independencia de lo que quieran ellos decir que defienden…, ante eso no hay nada más que hablar. Libertad frente a terrorismo. Y, a partir de ahí, nuestra postura es clara: Israel».