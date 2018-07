La agredida por un acólito de Tardá en Valencia a OKDIARIO: “Estoy aterrorizada”

El pasado sábado un militante de ERC agredía a una mujer en Valencia. El individuo era miembro de la comitiva de Joan Tardá -portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados- durante el acto organizado por la formación separatista en la Casa de la Cultura de Barcheta.

El acólito de Tardá se acercó al grupo de manifestantes valencianos que recibieron al político al grito de “somos valencianos, nunca catalanes” y, sin mediar palabra, le propinó a la mujer un fuerte golpe en la mandíbula.

Las imágenes son demoledoras y los hechos están denunciados. OKDIARIO ha querido hablar con Chelo, la involuntaria protagonista del incidente:

– ¿Cómo se encuentra después de la agresión?

– Físicamente marcada. La cara hinchada en el lado donde recibí el puñetazo. Anímicamente de los nervios, con tranquilizantes, ansiedad… (se emociona). A ver si lo voy superando… Es denigrante para una persona. Por dentro te sientes vejada, anulada, humillada…

–¿Qué diagnóstico recoge el parte médico?

– El parte médico recoge las lesiones de la mandíbula y el tratamiento de tranquilizantes y calmantes para el dolor.

–Se encontraban usted y un grupo de compañeros esperando la llegada del Sr. Tardá y la gente de ERC que tenían un acto en la Casa de la Cultura de Barcheta ¿estaba correctamente comunicada y autorizada la concentración?

– Soy apolítica. Soy ciudadana valenciana. Defiendo la historia del Reino de Valencia. La verdad está por encima de lo que diga el Sr. Tardá o usted o yo. Siempre voy los 9 de octubre a celebrar el día de mi comunidad. Conocí hace un año a un grupo de gente que, en el mismo sentido que yo, defiende Valencia con educación y respeto y me sumé a ellos. La asociación “Defendem Valencia” busca unir a todos los valencianos, porque vemos que si no paramos esta invasión… Ya nos han quitado la lengua, quieren quitarnos nuestra real senyera, que no se doblega ante nadie, nos quitan la historia. ¿Cómo es posible que la tergiversen y desaparece de los libros?. Yo tengo hijos, defiendo lo mío, la identidad valenciana. No ataco a nadie.

“Soy apolítica. Soy ciudadana valenciana. Defiendo la historia del Reino de Valencia. La verdad está por encima de lo que diga el Sr. Tardá o usted o yo”

–¿Por qué estaba usted en Barcheta el sábado?

– Yo soy pacífica. No insulto jamás y menos llego a las manos. Ese día fui porque venían los que yo creo a mí entender que sí son los que provocan, llegan a un pueblo interior, pequeño, Barcheta, al lado de Játiva con su catalanismo. Nos estábamos saludando mis compañeros y yo como en otras ocasiones. Sacando unos unas pancartas, otros otras. Voy siempre, convoque quien convoque, vote cada uno lo que vote, a cualquier acto en defensa de mi tierra: Castellón, Valencia y Alicante. O hacemos unión y en las calles o los valencianos que luego van a las urnas la mayoría parece que no saben lo que pasa en Valencia ni el problema que tenemos. Esa es mi indignación.

–¿Qué es lo que hiciste para provocar semejante reacción en el acompañante de Tardá?

– No me lo esperaba para nada. Estaba sacando mi móvil para grabar un vídeo de la plaza y mis compañeros para mí misma y teníamos un policía local al lado. Ni siquiera me había dado cuenta de que éste señor estaba por allí, a lo lejos. Qué sorpresa cuando se vino hacia mí como habéis visto en el vídeo. Estaba atónita. No me dio tiempo a reaccionar porque jamás pensé que la cosa era conmigo. No había dicho ni gritado nada. Me soltó un devastador puñetazo. Me caí medio aturdida y entre dos me sujetaron. Me sentaron en un banco y me pusieron hielo. No daba crédito.

–¿Alguien de ERC se ha puesto en contacto con usted para interesarse por su estado o pedirle disculpas?

– Lejos de eso todo lo contrario. Me están llegando manifestaciones del Sr. Tardá de que siempre somos los fachas quienes vamos a protestar. No sé a quién se refería, será a ellos. Yo no me considero eso que él dice que somos, ni yo, ni mis compañeros, ni ninguno de los que estábamos allí. Somos gente muy diversa defendiendo un objetivo común que es nuestra tierra. No pueden decir que hubo ningún insulto. Eso fue un maltrato. Vino a pegar a la única mujer que había allí. En esta agresión se juntan muchas cosas…

“No había dicho ni gritado nada. Me soltó un devastador puñetazo. Me caí medio aturdida y entre dos me sujetaron”

–Has iniciado acciones legales, ¿qué esperas de la justicia?

– Mi abogado Sentandreu ha presentado la denuncia. Está presentada también la queja contra el policía local que, aunque estaba a nuestro lado, dijo que no había visto nada porque acababa de llegar y tendrá que explicar por qué no me ayudó, porque no me ayudó, no auxilió a una víctima. Fuimos nosotros los que llamamos a la Guardia Civil. Hay muchos testigos de lo que pasó. Espero que nunca más vuelva a agredir. Nunca más, ni a mí ni a ningún otro.

–¿Cuál es la situación del pancatalanismo en Valencia?

– Dicen que son “gente de paz” y ya habéis visto conmigo que no lo son. Es dictadura. Dictadura desde el momento en que no hay libertad de expresión. No se puede vivir así en el siglo XXI. Todos los radicalismos son malos. Nada justifica una agresión.

–¿Seguirás manifestándote en contra del independentismo catalán tras lo ocurrido?

– Tengo miedo. Mucho miedo. Estoy aterrorizada. Pero que no nos callen ni a palos…