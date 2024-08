La Complutense justificó la cátedra de Begoña en que mejora «la calidad de vida y el desarrollo económico»

La Universidad Complutense de Madrid destacó, en el convenio de creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez, su contribución a «la calidad de vida y el desarrollo económico». Así figura en el acuerdo suscrito con los dos patronos de la cátedra, Reale Seguros y Fundación La Caixa, el 30 de octubre de 2020. La Complutense señaló que entre sus funciones, figura la «creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura», así como «la difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, la calidad de vida y el desarrollo económico», a través de «la extensión universitaria y la formación continuada», justificando así la firma del convenio para la creación de la cátedra.

Los estatutos de la Complutense recogen, en efecto, entre sus funciones «al servicio de la sociedad» las antes mencionadas, además de «la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística», «la formación en valores ciudadanos de los miembros de la comunidad universitaria», «la promoción cultural y científica de la comunidad universitaria, para mejorar su capacidad de anticipación a los cambios sociales, ideológicos, culturales, científicos y tecnológicos», «favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos» y «el impulso de la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente como elementos esenciales para el progreso solidario».

«Estado de bienestar»

En el convenio para la creación de la cátedra, la Complutense destaca asimismo que «la sociedad demanda un estado de bienestar que puede alcanzarse gracias, entre otras, a las alianzas por parte de las instituciones públicas y del sector privado y tercer sector».

«Después de la revolución tecnológica, hemos entrado en un nuevo cambio organizativo donde el binomio beneficio económico-impacto social será el nuevo objetivo en los mercados, dando paso a una revolución de impacto donde se reduzcan las desigualdades de nuestro entorno y, por tanto, de nuestra sociedad», resume el convenio, argumentando así que la creación de la cátedra de Transportación Social Competitiva permitirá dar «un paso más en la integración en la empresa de una estrategia social».

Bajo investigación

La creación de la cátedra de Begoña Gómez forma parte ahora de la investigación que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Precisamente, el magistrado citó este lunes a declarar a responsables de las dos empresas que patrocinaron la cátedra. El juez sigue completando así las diligencias, tras escuchar también al rector, Joaquín Goyache, quien, en su declaración, reveló que, en julio de 2020, fue citado personalmente por Begoña Gómez en La Moncloa.

Según reveló en comparecencia, la secretaria de Gómez le telefoneó para mantener un encuentro, a lo que él accedió. En esa reunión, la mujer del presidente socialista le trasladó su intención de montar una cátedra en Transformación Social Competitiva y un máster asociado. Apenas tres meses después, esa intención tomaba forma con la firma del convenio de creación y el nombramiento de Gómez como directora.

Goyache negó irregularidades en la concesión de la cátedra, si bien no aclaró por qué Begoña Gómez es la única directora de cátedra que no cuenta con licenciatura, como publicó este periódico.

La esposa de Sánchez fue nombrada directora de la cátedra en una reunión que apenas duró media hora y en la que no se abordó su currículum. El acta de la llamada «comisión de seguimiento» -el órgano encargado de supervisar la cátedra- no recoge los méritos de Gómez para liderar la cátedra. La Complutense tuvo además que nombrar un codirector para no incumplir el reglamento.

Gómez está actualmente imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer de Sánchez ha sido citada en dos ocasiones ante el juez Peinado, y en ambas se ha negado a declarar alegando que el proceso, en su consideración, no cuenta con «garantías».