Cómo comprobar si tu tren AVE sale a su hora tras el accidente de Toledo: las webs oficiales para consultarlo

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se ha suspendido este miércoles, 28 de octubre, tras la colisión de un tren AVE y un tren Iryo entre Los Yébenes y Urda, en Toledo. Ante el caos que se ha generado tras el accidente, los viajeros afectados pueden consultar las páginas oficiales para comprobar si pueden viajar en las próximas horas.

La principal recomendación es consultar la información oficial de los operadores con los que se ha contratado el viaje y los avisos del gestor de la red, ADIF. La situación es variable, a medida que se vayan conociendo más datos y avancen los trabajos de asistencia.

Cómo comprobar si tu tren sale a la hora prevista

Renfe dispone para los viajeros de un visor de trenes en tiempo real para los servicios de media y larga distancia y de alta velocidad. La herramienta facilita consultar la posición de los trenes en el mapa, seleccionar un convoy y verificar su recorrido, las paradas y las horas previstas de llegada o de salida.

Para utilizarlo, el usuario debe acceder a la web oficial del visor de Renfe, localizar su tren y comprobar la información disponible sobre el viaje. Los datos permiten seguir la marcha del tren, si bien las horas previstas pueden modificarse tras el accidente y la consulta queda supeditada a un hipotético comunicado oficial de cancelación o modificación del servicio.

Dónde consultar las incidencias

ADIF, gestor de la infraestructura, publica información actualizada sobre cualquier tipo de alteración a través de su página oficial sobre el estado de la red y de su sección de avisos para viajeros. También se pueden seguir las actualizaciones a través de su cuenta oficial de X, @infoadif.