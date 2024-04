El comisario de Lanzarote se borra del taller emocional que Marlaska impuso para el estrés de los policías

El comisario de la Policía Nacional de Lanzarote, José Luis Gutiérrez Redondo, se borra del taller emocional que el Ministerio del Interior impuso para mitigar el estrés de los policías desplazados en Canarias. Este curso emocional fue la solución del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ante las reiteradas solicitudes de incrementar el personal policial en la isla. El taller de emociones de Marlaska se ha celebrado este viernes 26 de abril y todos los altos cargos de la Policía Nacional de Lanzarote han acudido obligatoriamente. Todos menos el comisario, que ha cogido vacaciones.

Marlaska tiene la solución para los policías que demandan más medios en Canarias: el taller Gestión emocional y liderazgo impartido por dos psicólogas. El curso organizado por la Fundación Mémora cuenta con un temario variado sobre cómo trabajar con las emociones del personal. Los contenidos han versado sobre cómo identificar riesgos para la salud mental, técnicas asertivas o sesgos cognitivos, entre otros conocimientos. La jornada de formación ha finalizado con una clase denominada Autorregulación emocional: cuando mi emoción influye en el grupo.

El taller de Marlaska tiene como objetivo mejorar los malos datos psicosociales que se desprenden de una evaluación a la que fue sometida la plantilla de policías. Según este documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, se evidencia que el 61% de los policías encuestados presentaban ansiedad generalizada y casi la mitad, un 48%, manifestaba que la frecuencia con que se producen conflictos derivados de problemas personales, ajenos al trabajo, es relativamente alta o muy alta. En esta misma línea, el 25% de los funcionarios policiales dicen estar quemados, en especial con respecto a los factores de agotamiento profesional y despersonalización.

Para mitigar estos datos, se ha celebrado el taller de emociones. Todos los inspectores jefes han acudido al mismo, excepto el comisario colocado a dedo en el cargo que ha librado por vacaciones justo ese día. «La charla iba dirigida fundamentalmente a él, no a sus pupilos que son las víctimas de su nefasta gestión», señalan fuentes policiales, que aseguran que durante su mandato ha tenido a tres inspectores de baja psicológica.

Sin personal

Los policías nacionales desplazados a las Islas Canarias llevan años pidiendo más personal. Los catálogos no están completos y en infraestructuras de fronteras la situación es más acuciante. Este es el caso de las costas de Lanzarote hasta las que no paran de llegar pateras. Sólo en los últimos días, Salvamento Marítimo ha rescatado más de 100 inmigrantes que trataban de atracar en Lanzarote. Una vez estas embarcaciones alcanzan la costa, son atendidas por policías de las unidades de Seguridad Ciudadana y Extranjería. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que el jefe dispone de otros efectivos como refuerzo al faltar personal para atenderles.

Otro de los puntos donde no hay efectivos suficientes es el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, en el que el catálogo de policías no está completo. Fuentes policiales aseguran que en los puestos fronterizos faltan una decena de policías mientras la infraestructura no para de recibir vuelos internacionales procedentes de Reino Unido y Marruecos.

La situación se agrava de cara al verano, ya que a partir de junio las líneas se incrementarán a tres vuelos semanales. Las deficiencias del servicio policial en las fronteras del aeropuerto están siendo investigadas en un juzgado de instrucción de Canarias y en la Fiscalía Europea, que sospecha que podría existir fraude de fondos europeos al no estar invirtiendo estas partidas en refuerzo de las plantillas.

Maslaska niega policías

La Comisaría Provincial de Las Palmas solicitó ya en 2022 una ampliación de la plantilla de policías nacionales para el aeropuerto de Lanzarote y la comisaría de Arrecife ante la falta de agentes. La petición se reiteró el 1 de marzo y el 15 de octubre de 2023 para cubrir vacantes en las comisarías de Arrecife y Fuerteventura. Tras ello, el comisario insular pidió al departamento que dirige Marlaska que llegaran más policías al archipiélago en comisión de servicio. Por el momento, la solicitud no ha sido atendida por Interior.

«La adopción de ambas medidas corresponde a los órganos centrales de la Dirección General de la Policía que tienen que valorar las necesidades en conjunto de todas las dependencias policiales de España», señaló el comisario provincial de Las Palmas en una misiva a la que ha tenido acceso este periódico.