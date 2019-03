Los coches contaminantes de Carmena entran en Madrid Central al segundo día de multas

La entrada en vigor de las multas de Madrid Central ha pillado con el pie cambiado al propio Ayuntamiento. Vehículos municipales contaminantes de la Brigada contra el Ruido siguen entrando en la zona restringida.

El portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha criticado en Twitter esta situación. “A esto se le llama predicar con el ejemplo: los madrileños no pueden aparcar en Madrid Central con etiqueta B y C, pero los coches del Ayuntamiento sí”.

El número dos del PP en la capital ha explicado que este martes se ha encontrado esta infracción en una calle paralela al Paseo del Prado, en el interior de la zona de bajas emisiones. “Hoy me he encontrado este coche municipal en la calle San Pedro, en pleno Madrid Central”, ha publicado Henríquez de Luna en sus redes sociales.

A esto se le llama predicar con el ejemplo: los madrileños no pueden aparcar en #MadridCentral con etiqueta B y C, pero los coches del Ayuntamiento sí. Hoy me he encontrado este coche municipal en la C/ San Pedro, en pleno Madrid Central. pic.twitter.com/6Ow57LUCpn

— I. Henríquez de Luna (@ihenriquezluna) March 19, 2019