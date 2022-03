Una multitud de españoles en diversas provincias de España ha aplaudido a los transportistas en huelga que se manifestaban contra la subida de los precios de los carburantes. Estas concentraciones ciudadanas han ocurrido de forma espontánea en ciudades como Valencia, Sevilla, Lugo, Barcelona y La Coruña. Los camioneros afrentados por la inacción del Gobierno de Sánchez recorrieron las calles con sus camiones haciendo sonar sus potentes cláxones agradecidos por el reconocimiento de la gente que entre el barullo reconocían su justa lucha por sus derechos.

Estas convocatorias impulsadas por la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte tenían como objetivo protestar por la ruina económica y por la criminalización que desde el Gobierno se ha hecho contra ellos al ser tildados de «ultras» y de estar empujados a la movilización por la ultraderecha, abanderada, según dicen, por Vox. En este sentido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acusó a este sector de ultra y de usar la violencia para conseguir sus fines. Así mismo, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, dijo que hay «una reacción que parece orientada por posicionamientos de la ultraderecha» afirmando incluso que los trabajadores del sector del transporte no están ejerciendo su legítimo derecho a la huelga, sino que están «boicoteando» al resto de los trabajadores.

Sin embargo, el anterior miembro del Ejecutivo y ex vicepresidente Pablo Iglesias aprobaba sin ningún reparo la huelga de los transportistas 2012, mientras gobernaba el Partido Popular. «Buenos días a todos y, sobre todo, a los trabajadores en huelga y a los piquetes. Sin vosotros no hay democracia», escribió en redes sociales.

Ahora bien, desde el PSOE han anunciado a través del portavoz de la ejecutiva nacional, Felipe Sicilia, que «confían en que el sector del transporte se pueda solventar» y piden «responsabilidad» a la oposición acusándoles de buscar rédito electoral con este problema económico tan grave.

Por su parte, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha afirmado que los problemas del sector del transporte son reales; «Que la ultraderecha esté aprovechando el malestar de algunos sectores para infiltrarse, para engañarnos (porque no defienden sus intereses) y para desgastar al gobierno no significa que los problemas de esos sectores no sean reales. Muchos lo son, y el Gobierno debe resolverlos».