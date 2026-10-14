El ‘CIS catalán’ da 19 escaños al PSC en las generales del 29-N, seguido de ERC con 11 y PP con 7

Según los datos de la segunda ola del Barómetro de Opinión Política de 2026 realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, el PSC ganaría las elecciones generales en Cataluña con 19 escaños aproximadamente; por detrás le seguiría ERC con entre 10-11 escaños, mientras que el PP ascendería a la tercera posición sumando 6 diputados.

La encuesta fue realizada entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, utilizando una muestra de 2000 personas mayores de 18 años, presentada este jueves por el presidente del CEO, Joan Rodríguez Teruel.

Por debajo de las tres principales fuerzas políticas quedarían en cuarto lugar Vox, muy cerca del PP, con entre 5 y 6 escaños; por detrás, Junts, logrando 4-5 diputados; y por último, Sumar y la CUP, con 2 y 1 escaños respectivamente. Según esta encuesta, realizada antes de los acuerdos electorales, Podemos no obtendría ningún diputado en esta campaña.

Resultados de las últimas elecciones

En caso de que esta encuesta se hiciera realidad, el PSC mantendría sus 19 escaños de 2023, volviendo a llevarse la victoria en el territorio catalán. ERC repetiría una segunda posición, aunque con una leve mejora de 3 o 4 diputados, pasando de 7 a 10-11. Vox también sería una de las fuerzas más crecientes, pasando de los 2 diputados a los 5-6 que se estiman en el Barómetro del CEO.

En cambio, Sumar, que consiguió 7 escaños en las últimas elecciones, cae en picado hasta los 2-3 diputados. Al igual que ellos, Junts también perdería representación, pasando de 7 a 4-5 escaños. En cambio, el PP se mantendría en sus 6-7 diputados.

Elecciones catalanas

Este mismo organismo (CEO), en otro estudio, da como ganador de nuevo al PSC, esta vez en las elecciones autonómicas de Cataluña. Los socialistas conseguirían un baremo de entre 33 y 35 escaños. De nuevo, la segunda fuerza política con una horquilla de 24-26 diputados sería ERC. Alianza Catalana quedaría en tercer lugar, consiguiendo de 23 a 25 escaños.

Junts sería cuarta fuerza en la Cámara catalana con una horquilla de entre 18 y 20 escaños, seguido de PP y Vox empatados con entre 12 y 13 diputados; los Comuns (5-6), y la CUP (4-5).