El Govern da un contrato de 3,8 millones a la empresa con la que los Pujol blanquearon su dinero

El Govern ha otorgado un contrato de 3,8 millones de euros a la empresa con la que los Pujol blanquearon su dinero: Audax Helicopters, SA, cuyo administrador es José Barrigón, el mismo que figuraba como administrador de la empresa CATHelicópters, con la que la familia Pujol se desplazaba hasta Andorra con el fin de blanquear dinero. Según la Audiencia Nacional, algunos hijos del ex presidente catalán también habrían llegado a blanquear 900.000 euros en prestamos concedidos al propietario de esta compañía.

Los tentáculos de la familia Pujol-Ferrussola siguen bien vivos en el Palau de la Generalitat gobernado ahora por Quim Torra, a pesar de que hace ya unos años que ningún miembro ostenta responsabilidades políticas. Sus amigos, conocidos y allegados, no obstante, continúan gozando de trato preferencial en la adjudicación de contratos y servicios de la administración catalana.

La última empresa relacionada con la familia del ex presidente Jordi Pujol agraciada es Audax Helicopters, SA, cuyo administrador es José Barrigón, el mismo que figuraba como administrador de la empresa CATHelicópters, con la que la familia Pujol se desplazaba hasta Andorra con el fin de blanquear dinero. Según la Audiencia Nacional, algunos hijos del ex presidente catalán también habrían llegado a blanquear 900.000 euros en prestamos concedidos al propietario de esta compañía que hace años cuenta con contratos con la Generalitat.

En esta ocasión, la adjudicación con fecha de 16 de noviembre y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat del pasado 28 de diciembre, está valorada en importe de 3.836.660,73 euros. Por este importe, Audax Helicópters debera fletar un helicóptero biturbina con sistema de captación, grabación y transmisión de imagenes para el desarrollo de las misiones del servicio catalán de tráfico. Dicho de otra manera, hacer volar el helicóptero de las multas.

Detenido en 2017

En marzo del 2017, el dueño de Audax y CatHelicòpters, José Barrigón, fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la fortuna de la familia Pujol. Unas anotaciones en la agenda de uno de los hijos, Josep, hizo sospechar a los investigadores que Barrigón habría trasladado a la familia a Andorra a cambio de contratos fraudulentos de la Generalitat.

Desde la llegada de Quim Torra a la presidencia de la Generalitat y de Miquel Buch -con una larga relación con Pujol- a la consejería de Interior, un histórico de CDC, ex alcalde y ex delegado del Gobierno en la Cataluña Central, además de ex director de los Bomberos, Juli Gendrau está al frente de este organismo que controla el tráfico en Cataluña.