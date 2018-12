Bauzá desmonta en Berlín las mentiras del separatismo frente a Artur Mas y Elsa Artadi

El ex presidente del Govern balear José Ramón Bauzá ha viajado este fin de semana a Berlín para participar en un ciclo internacional de conferencias, en el que se propone desmontar “las diez mentiras del movimiento independentista catalán“. Este es precisamente el título de la conferencia que pronunciará.

Bauzá será el único constitucionalista invitado al acto, en el que también intervendrán la actual portavoz del Govern Elsa Artadi, el ex conseller fugado de la Justicia Toni Comín y el ex presidente de a Generalitat Artur Mas, condenado a pagar 4,9 millones de euros por la organización del referéndum ilegal de independencia del 9-N. Esta edición del Annual Conference on Cultural Diplomacy contará también con la presencia de “la plana mayor de TV3“, según ha explicado Bauzá.

Antes de partir a Berlín, el ex presidente del PP de Baleares ha difundido un vídeo desde el aeropuerto de Lisboa en el que expone su objetivo para este acto: “Lo más sencillo hubiera sido declinar la invitación, pero todo lo contrario: quiero estar presente para decir alto y claro la realidad de los hechos y refutar toda la argumentación falsa que se está haciendo, dentro y fuera de España”.

Mañana en Berlín, en el Annual Conference on Cultural Diplomacy, daré conferencia titulada "Ten lies of the catalan independence movement".

Desenmascararé su relato ante los indepes, pues estarán tb Toni Comín, Artur Mas o la plana mayor de TV3. Internacionalicemos la verdad. pic.twitter.com/OUW4zVdodM — José Ramón Bauzá (@JRBauza) December 14, 2018

José Ramón Bauzá confía contribuir así a “internacionalizar la verdad“, frente a la gigantesca campaña de intoxicación que los independentistas han puesto en marcha, para recabar apoyos internacionales al procés, utilizando ilegalmente los recursos públicos de la Generalitat.

José Ramón Bauzá presentó el pasado mes de junio la corriente Regeneración liberal, que quiere defender dentro del PP un proyecto político basado en medidas como las rebajas de impuestos, la defensa de la libertad educativa y de la iniciativa privada, y combate el separatismo, que desde Cataluña pretende implantarse en Baleares y la Comunidad Valenciana de la mano del PSOE.