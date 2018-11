El hombre agredido por los CDR en Barcelona está enfermo de cáncer y tiene una discapacidad del 66%

El manifestante de Jusapol agredido por los CDR en Barcelona está “enfermo de cáncer” y tiene “una discapacidad del 66%”, tal y como ha reconocido el protagonista del incidente a OKDIARIO. Los independentistas han empujado por las escaleras a este hombre, que se defiende de quienes le acusan de ‘neonazi’.

Los independentistas han provocado heridas de consideración al empujar por las escaleras del Metro de Urquinaona en Barcelona a un hombre que llevaba una bandera de España. “Es una vergüenza”, explica el agredido, que afirma que está siendo sometido a quimioterapia porque hace cinco meses fue operado de cáncer de colon. “De momento me va bien, llevo cinco sesiones y me quedan otras tres”, continúa.

Además, el protagonista en el incidente explica que es discapacitado: “Tengo un 66% de discapacidad porque a los nueve meses de edad me quitaron la ‘paletilla’ del brazo derecho”.

Agresión

Tras el incidente, el agredido por los independentistas ha tenido que ser atendido por los servicios médicos, que han tenido que poner “múltiples puntos” en su rostro. “Me duele todo el cuerpo”, afirma el manifestante de Jusapol que, aunque reconoce que llevaba una sudadera de Arjuna, un grupo neonazi, cree que los agresores no pudieron verla. “Me agredieron por la bandera, que no me cuenten cuentos”, explica a OKDIARIO, a quien asegura que era imposible haber visto la sudadera, y mucho menos que pudieran identificar al grupo de música, porque es “muy poco conocido”.

“Ellos queman banderas de España, fotos del Rey, llenan playas públicas de cruces amarillas, ponen esteladas, ponen lacitos amarillos y van con chapas de políticos presos y nosotros no les decimos nada ni les agredimos. Para ellos hay libertad de expresión, pero para nosotros no”, continúa.

“Esto cada vez irá a peor gracias a Torra y su amiga Ada Colau, que le defiende”, concluye el manifestante de Jusapol agredido este viernes por los independentistas.