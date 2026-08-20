Terror, vampiros y traumas familiares: El Festival de Cine de Sitges 2026 anuncia sus películas españolas

El Festival de Cine de Sitges 2026, que se celebrará en la ciudad catalana entre los días 8 y 18 de octubre, empieza a calentar motores y hoy ha dado a conocer todas las películas españolas que se podrán ver en uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo para los fans del terror y el fantástico.

Las óperas primas Las hijas, de Daniel Romero, y 11 de Clàudia y Paula Serra, son dos de las películas españolas que concurrirán en la Sección Oficial Fantástico del próximo Festival de Cine de Sitges 2026.

El director artístico del festival, Ángel Sala, y la directora de la Fundación del festival, Mònica Garcia, han dado a conocer este jueves un avance de las producciones españolas que podrán verse en la 59.ª edición del certamen, donde en su sección oficial también se proyectarán Upiro, de Óscar Martín, La muerte de Drácula, de Burnin’ Percebes, y La mala madre, de Alicia Albares.

Estos títulos se suman a los que ya se dieron a conocer hace unas semanas, Apocalipsis Z: Nuevo mundo, de Carles Torrens, y The End of it, de Maria Martínez Bayona.

Sala y García han resaltado que se trata de filmes de terror, fantasía, ciencia ficción, thriller y horror psicológico de cineastas tanto consolidados como de «nuevas voces dispuestas a expandir los límites del género».

‘Las hijas’

En Las hijas, Daniel Romero crea un thriller psicológico, que ha rodado en Bizkaia, en torno a los «límites de la manipulación, el aislamiento y la sumisión», con una joven que es secuestrada una noche de fiesta y despierta en una casa aislada en medio del bosque, donde conoce a otras tres chicas que se comportan como si fueran las hijas de su captor.

Coproducción entre España y el Reino Unido, el pasado mes de mayo recibió el premio Sideral Cinema a Goes to Cannes, dentro del Marché du Film de Cannes.

’11’

Las primas catalanas Clàudia y Paula Serra presentarán 11, una película que transcurre en los Pirineos andorranos y catalanes, con un grupo de diez niños excursionistas y sus monitores, quienes, tras una violenta tormenta de nieve, descubren que entre ellos hay un undécimo niño al que nadie ha visto llegar.

‘Upiro’

Upiro es el nuevo proyecto de Óscar Martín, autor de Amigo, quien, combinando el thriller histórico con el terror sobrenatural, se inspira ahora en el primer caso de vampirismo en la península ibérica, documentado por la Iglesia católica, ambientado en 1755.

Está previsto que se estrene en España en febrero de 2027, tras un rodaje en lugares históricos de Cataluña como la Basílica de La Seu de Manresa y el Monasterio de Sant Pere de Casserres, que se han convertido en sus escenarios principales.

‘La muerte de Drácula’

La pareja creativa formada por Juan González y Fernando Martínez, Burnin’Percebes, llegará a Sitges con La muerte de Drácula, una «irreverente» y «contemporánea» revisión del mito de Drácula con la idea de hablar «sobre el final de una era y la necesidad de matar viejos mitos para crear otros nuevos».

Rodada íntegramente en Barcelona, la ciudad se convierte en el escenario donde se construye el imaginario de «un nuevo mundo con nuevos referentes».

‘La mala madre’

En la sección Panorama se podrá ver La mala madre, de Alicia Albares, ópera prima de esta directora, un thriller psicológico de terror, que explora la maternidad desde una «mirada oscura e inquietante», y que sigue la peripecia de Victoria, una mujer que despierta en una casa abandonada sin recordar nada después de sufrir un grave accidente.

Producida por Admirable Films y Mordisco Films, la película se ha rodado en Moncada, Paterna y Serra, en la Comunidad Valenciana.