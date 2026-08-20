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QUIZ | El lado más desconocido de Inés Muiños, la viuda de Josep Cusí y mujer del círculo íntimo de Juan Carlos I

El nombre de Inés Muiños ha cobrado protagonismo tras la muerte de su marido, el armador Josep Cusí

Su historia va mucho más allá: es hija de un prestigioso oftalmólogo que trató a figuras como Dalí

Apasionada del mar desde niña, Inés estuvo vinculada durante décadas al mundo de las regatas

Inés Muiños y Josep Cusí. (Foto: Europa Press)
Inés Muiños y Josep Cusí. (Foto: Europa Press)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, con experiencia en medios como Cadena SER, El Independiente y Diez Minutos. Actualmente cuento las historias detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial foco en actualidad, casas reales y televisión.

El nombre de Inés Muiños ha cobrado protagonismo tras la muerte de su marido, el armador Josep Cusí, uno de los grandes amigos y confidentes de don Juan Carlos. Pero la historia de Inés empieza mucho antes de convertirse en su esposa y miembro habitual de uno de los círculos más cercanos al Emérito. Hija de un prestigioso oftalmólogo que trató a personajes tan conocidos como Salvador Dalí, Liza Minnelli o el rey Juan Carlos, Inés creció en un ambiente privilegiado y desarrolló desde niña una enorme pasión por el mar. De hecho, conoció al Emérito antes incluso de conocer a quien acabaría siendo su marido.

Su vida está llena de conexiones con la realeza, las regatas, Mallorca y algunos de los nombres más importantes de la historia reciente. ¿Crees que lo sabes todo sobre ella? Pon a prueba tus conocimientos y descubre cuánto conoces realmente a Inés Muiños.

 

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