QUIZ | El lado más desconocido de Inés Muiños, la viuda de Josep Cusí y mujer del círculo íntimo de Juan Carlos I
El nombre de Inés Muiños ha cobrado protagonismo tras la muerte de su marido, el armador Josep Cusí
Su historia va mucho más allá: es hija de un prestigioso oftalmólogo que trató a figuras como Dalí
Apasionada del mar desde niña, Inés estuvo vinculada durante décadas al mundo de las regatas
El nombre de Inés Muiños ha cobrado protagonismo tras la muerte de su marido, el armador Josep Cusí, uno de los grandes amigos y confidentes de don Juan Carlos. Pero la historia de Inés empieza mucho antes de convertirse en su esposa y miembro habitual de uno de los círculos más cercanos al Emérito. Hija de un prestigioso oftalmólogo que trató a personajes tan conocidos como Salvador Dalí, Liza Minnelli o el rey Juan Carlos, Inés creció en un ambiente privilegiado y desarrolló desde niña una enorme pasión por el mar. De hecho, conoció al Emérito antes incluso de conocer a quien acabaría siendo su marido.
Su vida está llena de conexiones con la realeza, las regatas, Mallorca y algunos de los nombres más importantes de la historia reciente. ¿Crees que lo sabes todo sobre ella? Pon a prueba tus conocimientos y descubre cuánto conoces realmente a Inés Muiños.