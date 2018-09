A U2 le cuelan una protesta separatista en su vídeo sobre los derechos humanos

La manifestación separatista en Cataluña aparece durante escasos segundos en el vídeo El vídeo mezcla imágenes históricas con el discurso de Charles Chaplin al final de la película 'El gran dictador'

Al grupo irlandés de U2 le han colado una imagen de una manifestación separatista en Cataluña en el vídeo de apertura que se emite antes de comenzar los conciertos de la banda en su gira europea y que reivindica los derechos humanos. Fue en el concierto celebrado el pasado sábado en Berlín, que finalmente tuvo que suspender el grupo irlandés por la pérdida de voz de su cantante principal Bono.

Se trata del nuevo vídeo que se emite antes de los conciertos de U2 con motivo de la segunda parte de su gira por Europa. El vídeo reivindica los derechos humanos en todo el mundo, utilizando imágenes históricas ilustradas con el discurso de Charles Chaplin al final de la película ‘El gran dictador’, de 1940.

Minuto 21. Concierto U2 Berlín. Nuestros lacitos parece que llegan al alma de Europa como símbolo de libertad y lucha antifascista! Sigamos! pic.twitter.com/RTGpTRS7qk — La Queli 🚽🧤🗑️🎗️🎗️🎗️🎗️ (@LaRebel3) 2 de septiembre de 2018

En un momento en que se afirma que “You the people have the power” (el pueblo tiene el poder), aparece durante unos segundos la imagen de una manifestación separatista (minuto 0:21) celebrada en Cataluña. La movilización muestra a una multitud sosteniendo esteladas y pancartas amarillas en apoyo a los golpistas encarcelados. “Es el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará. Los dictadores mueren. El poder vuelve a la gente. Tú tienes el poder. Unámonos para luchar por un mundo nuevo”, se afirma durante esta emisión.

El vídeo muestra varias imágenes históricas como los bombardeos del ejército Nazi en Belfast y Dublín, el derribo de la estatua de Saddam Hussein en Bagdad (Irak) o el hombre que detuvo la marcha de un tanque en la Plaza Tiananmen de China en 1989.

Varios separatistas han recogido este momento a través de las redes sociales para tratar de promocionar la causa separatista al resto del mundo. No obstante, en el seno del independentismo catalán existe preocupación de cara la la manifestación separatista del próximo 11-S con motivo de la Diada: 31 de los 38 tramos en los que se ha dividido el recorrido no tienen apenas inscritos. Y en los otros siete, la ocupación es “poca”, según reconoce la asociación independentista en el gráfico en tiempo real que tiene habilitado en su web.