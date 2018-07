Una asociación independentista pide que no se obstaculice la llegada de los golpistas a prisión

La independentista Asociación Catalana por los Derechos Civiles (ACDC) ha pedido hoy que no se obstaculicen las carreteras ni los accesos a los centros penitenciarios catalanes durante el traslado de los golpistas presos a prisiones de Cataluña.

En un comunicado, la ACDC ha indicado que ante el traslado de los presos soberanistas “es mejor, de momento, no acercarse a las vías de acceso ni a los centros penitenciarios para poder hacer los traslados con tranquilidad y máxima seguridad”.

“En días de incertidumbre lo más importante es mantener la calma y siempre velar por el bienestar de los presos”, ha añadido esta entidad.

Por su parte, el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, se ha hecho eco de este mensaje y ha pedido en Twitter que “sólo se sigan las concentraciones coordinadas por Òmnium y ANC”, además de agradecer “el apoyo”.

Cuatro de los independentistas presos han emprendido hoy el camino hacia Cataluña, mientras el Gobierno ultima los trámites para trasladar al resto de líderes del “procés” a las cárceles de Lledoners, donde los siete hombres procesados por rebelión estarán agrupados por primera vez, y Puig de les Basses, donde ingresarán las dos mujeres.

Los primeros presos catalanes -el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, el ex diputado del Parlament y ex líder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart- han salido esta mañana de la prisión madrileña de Valdemoro, en un furgón de la Guardia Civil, con destino a la cárcel de Zuera (Zaragoza), donde está previsto que pasen la noche a la espera de ser conducidos a Cataluña.

Los cuatro reclusos, desplazados junto a otros 18 en una conducción ordinaria de la Guardia Civil, ingresarán mañana en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), la que habitualmente recibe a los presos preventivos para su posterior reparto.

Posteriormente, los cuatro reclusos serán trasladados por los Mossos d’Esquadra al centro Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), uno de los más modernos del sistema penitenciario catalán, inaugurado en 2008, que el Departamento de Justicia les ha adjudicado teniendo en cuenta, como es habitual, el perfil de los reclusos, sus necesidades y la proximidad respecto a sus familiares.

Hoy mismo, Instituciones Penitenciarias ha notificado al Departamento de Justicia su intención de trasladar en las próximas horas a Cataluña a los ex consellers de Presidencia Jordi Turull, Territorio y Sostenibilidad Josep Rull e Interior Joaquim Forn, una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha manifestado que no tiene objeciones a los desplazamientos.

El destino de esos otros tres ex consellers será también la cárcel de Lledoners, donde por primera vez los siete hombres presos por el “procés” podrán compartir el mismo centro penitenciario: en Madrid, estaban repartidos entre las cárceles de Estremera y Soto del Real.

También las dos mujeres encarceladas, la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, que sí compartían hasta ahora la prisión de Alcalá-Meco, estarán internas en el mismo centro, Puig de les Basses de Figueres (Gerona), inaugurado en 2015 y que actualmente cuenta con apenas 35 internas.

Según fuentes penitenciarias, Bassa y Forcadell serán trasladadas mañana a Cataluña directamente, sin pernoctar en el camino, a diferencia de los cuatro primeros reclusos desplazados.