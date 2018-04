La ex consellera de Enseñanza, la prófuga Clara Ponsatí, ha defendido este lunes que la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) a la Presidencia de la Generalitat debería ser viable, pero ha asegurado que es difícil garantizar que será posible: “Hemos vistos tantas cosas que no me atrevo a hacer pronósticos”. En todo caso, si no sale adelante, apuesta por el desafío más radical de investir a Carles Puigdemont.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha reivindicado que Sànchez cumple con los dos requisitos que son imprescindibles, que es que tiene “todos los derechos políticos” intactos y una mayoría en el Parlament que avale que sea el próximo presidente de la Generalitat.

Si la candidatura de Sànchez fracasara de nuevo, Ponsatí ha apostado por investir al ex presidente también huido de la Justicia española Carles Puigdemont pese a su situación actual: “Cataluña tiene un presidente y este presidente tiene una mayoría en el Parlament y por lo tanto tiene que ser presidente de Cataluña en Barcelona“.

Ha admitido que existen obstáculos también para esta candidatura y que, para que pudiera fructificar, debería haber un cambio de actitud por parte del Estado: “Se tiene que frenar la represión, que todos los presos políticos salgan en libertad y que se desactiven las causas absurdas”.

Ponsatí, que actualmente reside en Escocia y que está pendiente que la justicia británica se pronuncie sobre su extradición, ha asegurado que el contexto político actual en España no es democrático: “Hay que poder volver a la democracia, una democracia que ahora no es”.