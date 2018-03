Puigdemont rompe con el PDeCAT: apuesta por JXCat como partido y planea ir a las municipales como Junts

Carles Puigdemont ha roto este sábado todos los puentes que le quedaban tendidos con el PDeCAT, el partido al que está afiliado, tras aupar a los 135 candidatos de Junts per Catalunya el 21-D -algunos de ellos también afiliados al PDeCAT con cargos como alcaldes- al transformar JXCat en un nuevo movimiento político, pidiendo unidad y generosidad. Ha sido durante una intervención vía Skype a puerta cerrada con sus compañeros de coalición, cuando Puigdemont ha lanzado el encargo de articular un nuevo movimiento político. Es más, el ex president fugado ha llegado a avisar al partido liderado por Marta Pascal de que le van a hacer una OPA.

El ex president considera que “hay mucha esperanzas depositadas en JXCat” y que de cara a las próximas citas electorales -las municipales e incluso una repetición electoral en Cataluña-, este movimiento político se debe convertir “en una herramienta de largo recorrido”. Puigdemont apuesta por un movimiento político que represente la nueva política en su estado más puro, que dé forma a una nueva república “con los mejores valores de la humanidad”.

Según algunos de los 135 diputados presentes en la reunión, algunos de los alcaldes que también formaban parte de la candidatura han pedido a Puigdemont seguir el ejemplo de Junts per Catalunya, y articular las candidaturas municipales bajo el paraguas de “Junts per Barcelona, Junts per Tarragona, Junts per Girona, Junts per Lleida” o cualquier municipio donde se pueda articular una confluencia similar a la que, en 2015, llevaron al poder a Ada Colau y Manuela Carmena en Barcelona y Madrid, respectivamente.