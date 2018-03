El vídeo que desmonta las mentiras del independentismo se convierte en el mejor ‘spot’ europeo

El vídeo que explica la verdadera realidad en Cataluña ha sido premiado en Estados Unidos como el “mejor spot europeo” de 2017. Se trata del vídeo ‘What is happening in Catalonia? (¿Qué está pasando en Cataluña), que se publicó días después del referéndum ilegal del 1-O para desmontar todas las mentiras vertidas por el independentismo catalán.

El trabajo fue premiado en la ceremonia de los Reed Awards celebrada este jueves en Charleston (Carolina del Sur). Esta ceremonia está organizada por la revista estadounidense Campaigns & Elections, referencia en el ámbito internacional en el ámbito de la Comunicación política desde hace más de 30 años. El vídeo fue premiado como “mejor spot europeo del año” y fue finalista también en la categoría internacional.

El vídeo es obra de The Hispanic Council, cuyo presidente es Daniel Ureña. “Estamos muy satisfechos por este reconocimiento a nuestro trabajo, que pretendía explicar a la opinión pública internacional la compleja situación que estaba atravesando Cataluña de manera ágil, sencilla y divulgativa“, manifestó tras haber recibido el premio.

Fue publicado el pasado 13 de octubre y superó el millón y medio de visualizaciones a través de las redes sociales y la televisión a las pocas horas para convertirse en un fenómeno viral.

“Cataluña nunca ha sido independiente”

‘What is happening in Catalonia?’ ponía de manifiesto las mentiras inventadas por los separatistas catalanes, como que Cataluña había sido un país independiente en el pasado. “A lo largo de su historia, Cataluña nunca ha sido un país independiente, sino que formó parte del reino de Aragón, quien hace más de 500 años se unió a la Corona de Castilla para crear la España que hoy conocemos“, recalca este vídeo.

“España es una democracia moderna abierta al mundo y solidaria. Cataluña es una de las Comunidades más prósperas de España, con uno de los mayores niveles de autogobierno de Europa“, recuerda este trabajo. En este sentido, también destaca que en Cataluña “al igual que en el resto de España, sus ciudadanos viven en una democracia con plenos derechos y libertades, donde se reconoce y se protege su diversidad cultural”.