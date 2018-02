El PP catalán pedirá un 155 duro que incluya TV3 cuando Turull sea president

El PP catalán pedirá un 155 duro con intervención de TV3 si Jordi Turull llega a ser presidente. Xavier Garcia Albiol solicitará un 155 profundo y que no se deje fuera de su ámbito de intervención cuestiones como la televisión pública catalana -TV3-.

El PP catalán considera que si Turull o el resto de imputados por el 1-O llegan a ser investidos y forman Ejecutivo regional, el Gobierno de España debe prorrogar el 155, pero, además, hacerlo de manera más incisiva.

Para Albiol, la entrada de Turull en el Govern implicaría el riesgo obvio de que el golpe continúa o de que se puede repetir en breve, algo que rompería el espíritu del 155, que trataba de retornar Cataluña “a la normalidad”.

Hay que recordar que, tras mantener este martes en prisión el Tribunal Supremo a Jordi Sànchez, el máximo aspirante a presidente es Jordi Turull, tal y como ha pactado Carles Puigdemont y ha adelantado OKDIARIO.

Y es que Puigdemont prepara ya una investidura simbólica en Bélgica. Desde donde pedirá que sea Jordi Sànchez el futuro presidente regional y, tras confirmar que su situación procesal se lo impide, acabará pasando el testigo para que sea Jordi Turull el nuevo presidente autonómico.

Se trata del pacto al que han llegado PDeCAT y ERC para desbloquear una situación que no quiere ninguno de los dos partidos y que tan sólo entraba en los cálculos de Puigdemont y JxCAT.

Puigdemont pretende evitar, así, la imagen de derrota o de rendición. Por ello se mantendrá una ceremonia: la de la investidura simbólica. Pero con una realidad tras el telón. Una realidad que acaba en el mismo Turull sobre el que ya advierte Albiol.

La simbología se mantendrá en primer lugar con Jordi Sànchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana y en prisión preventiva. Pero con la vista puesta en que, ante la evidencia de que no podrá salir de la cárcel, tendrá que correr turno. Hasta llegar a Jordi Turull, en libertad condicional.

Muchos han desfilado estas semanas por el Tribunal Supremo, incluidas Marta Rovira y Marta Pascal. Pero no así Elsa Artadi. La jefa de campaña de Junts per Catalunya ha estado negociando con dirigentes de segundo nivel de Esquerra el acuerdo de desbloqueo y, además, no figura entre los manchados por el 1-O, algo que, siguiendo la tesis de Albiol, podría llegar a abrirle una puerta.

Se trata del mismo caso que el de otro hombre fuerte, pero, en este caso, no de JxCAT, sino de ERC: Pere Aragonés. Aragonés es, de hecho, el único representante del antiguo área de Economía que no está investigado por la Justicia. Cosa que no pueden alegar ni Lluís Salvadó, ni Josep Maria Jové, en la diana del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Aragonés sonó ya en 2015 como posible conseller de Economía. Pero su edad -33 años por aquellas fechas- le hizo quedar en un segundo plano. Eso sí, Junqueras quiso ya darle peso y lo situó en la cúpula de la principal conselleria de ERC, la suya. Aragonés fue, de hecho, el encargado de elaborar los presupuestos -los mismos que han camuflado el gasto separatista- y de llevar adelante la negociación con la CUP.

Aragonés, igualmente, no quedaría dentro de la especificación de Albiol.