Anna Gabriel huye a Suiza y se plantea no acudir a declarar al Supremo

La ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, se encuentra en Ginebra (Suiza), junto con otros miembros de su partido. Gabriel, que tenía que declarar el pasado 14 de febrero en el Tribunal Supremo junto con Mireia Boya, pidió cambiar la fecha de la declaración a Pablo Llarena que la pospuso al día 21. Ahora, según confirman a OKDIARIO fuentes de la CUP, Gabriel podría no acudir este próximo miércoles a la cita en el Supremo.

La anti sistema ha elegido un país fuera de la UE pero dentro del espacio Schengen, lo que permite la libre circulación de personas pero dificultaría la extradición ya que no se podría aplicar una euroorden.

En Ginebra, Anna Gabriel ha contratado los servicios del abogado Olivier Peter, que anteriormente ya defendió a ciudadanos españoles acusados de pertenecer a la banda terrorista ETA. Con él, su abogado en España y ex diputado de la CUP Benet Salellas y con miembros del partido, estudian la situación procesal de la ex diputada y sopesan la idoneidad de acudir a la cita en el Supremo o no.

Según informan fuentes de la defensa de Gabriel a OKDIARIO, el martes la ex diputada ofrecerá una comparecencia pública, previsiblemente en Ginebra, para explicar cuál es su decisión y por qué vía opta en su situación procesal.

La CUP ha emitido este comunicado después de que ‘El Periódico’ haya publicado que Gabriel se encuentra en el país helvético, donde habría contactado con un abogado especialista en extradiciones que en su día defendió a miembros de ETA, y también que Gabriel estaría sopesando no ir a declarar.

En el comunicado, los anticapitalista defienden, sin entrar en detalles, la necesidad de contactar “con entidades, instituciones internacionales y abogados vinculados a la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“Será una de las líneas prioritarias, tanto por lo que se refiere a la estrategia jurídica como a la consolidación de posicionamiento político”, sentencian los ‘cupaires’, que reivindican que su presencia en Suiza también contribuye a dar una dimensión internacional al proceso soberanista.

La CUP también critica que las decisiones que ha tomado hasta ahora la justicia, como medidas cautelares, fianzas altas, prohibición de salir del Estado y cárcel incondicional para cuatro líderes soberanistas, evidencia la falta de “imparcialidad” de los poderes judiciales.

¿Vía Puigdemont o vía Junqueras?

Desde que la Audiencia Nacional primero, y el Tribunal Supremo después, investigan a los responsables del proceso soberanista, la mayoría de los que han sido citados han acudido a declarar, como por ejemplo el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Estremera desde el 2 de noviembre de 2017.

Sin embargo, cinco de los citados, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y cuatro consellers del que fue su gabinete, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret, también fueron citados y optaron para irse a Bruselas y establecer su residencia allí.

El último precedente de la CUP ante los tribunales fue la citación el jueves pasado de la también exdiputada del Parlament Mireia Boya, que sí que optó por personarse ante el Alto Tribunal, que la dejó libre sin medidas cautelares.