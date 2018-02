Guerra fratricida en la lista de Carles Pugidemont. La relación entre el PDeCAT y JxCAT pasa por sus peores momentos. La simbiosis nunca ha sido buena, pero si hasta el momento los trapos sucios los lavaban en casa hoy lo han empezado a hacer en público.

Después de una entrevista de Marta Pascal publicada en el diario La Vanguardia, la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha utilizado la misma arma en una entrevista a la agencia pública de noticias catalana, para reprochar a la líder del PDeCAT sus afirmaciones de querer “un Govern estable dentro la legalidad”. Artadi le ha contestado que aunque “el Govern estable lo deseamos todo, también quiero entender que la legitimidad de las instituciones -President, Govern y Parlament- también la deseamos todos“.

Y es que la relación entre el PDeCAT y Junts per Catalunya es de pura conveniencia. Los creadores de la ‘lista del President’ no podían concurrir a unas elecciones sin formar coalición con algún partido que ya tuviese representación institucional, tanto por la presencia mediática en campaña como por la cuestión económica. Y porque haciendo una coalición nueva, se veían obligados a recoger un gran número de firmas en pocas horas, cosa que no era fácil. Así, para facilitar las cosas y para evitar que un candidato afiliado al PDeCAT pudiese encabezar otra lista, decidieron concurrir juntos a los comicios del 21-D con una serie de pactos, que según una de las partes, no se están cumpliendo.

Parte de esos pactos pasaban por el reparto de fondos que les tocaba como grupo parlamentario y de los distintos cargos, tanto en el Parlament como en el Govern y en el Senado por representación autonómica, escaño que iba a ocupar la coordinadora general Marta Pascal. En el grupo parlamentario, las máximas responsabilidades las ocupan todas diputados independientes del PDeCAT –Jordi Sánchez, Elsa Artadi, Eduard Pujol y Anna Geis-, dejando fuera de juego al PDeCAT. En el reparto de los fondos públicos tampoco hay nada clarificado aún. Y en las plazas de senadores autonómicos, JxCAT se resiste a cumplir lo pactado y a facilitar la elección de la actual coordinadora del PDeCAT Marta Pascal, que dejó de ser diputada en el Parlament en las pasadas elecciones.

En JxCAT manda un grupo de independientes asesorados por personas de confianza de la antigua Convergencia, la mayoría en el entorno de Francesc Homs, a quien todos señalan como el celebro de las decisiones que se toman. Así, ex altos cargos del gabinete de Artur Mas como Joan Maria Piqué, Jordi Moreso o Jordi Cabrafiga, dirigen la acción política e institucional de la coalición electoral junto con personas de la confianza de Carles Puigdemont, como Elsa Artadi o Jaume Clotet, a quienes algunos acusan de estar más cerca de ERC que del PDeCAT. De éstos, solo Moreso y Cabrafiga están afiliados al partido heredero de la extinta Convergència, aunque no son de la cuerda de Marta Pascal.

De hecho, junto con los ex diputados Jordi Cuminal y Albert Batalla, forman parte de una asociación de nombre “Moment Zero” que organizaba conferencias junto con el diario El Punt Avui, con el objetivo de controlar los medios.

El grupo, conocido como ‘Fil roig’ dentro el partido, también intentó abortar la operación de entronizar a Marta Pascal como coordinadora general, aunque no lo consiguió. El pasado verano, se reunieron en Montserrat para articular un nuevo movimiento político, que podría nacer a partir de JxCAT.

El buen resultado en las elecciones del 21-D, cuando nadie se esperaba que JxCAT ganara en votos y escaños a ERC, hacen que los independientes que acompañaron a Puigdemont eleven su tono y su nivel de exigencias. En palabras de un dirigente del PDeCAT, “van muy subiditos” a la vez que recuerda que “les falta experiencia política” en sus actuaciones.

La relación Pascal-Artadi, el detonante

Parte de la mala relación entre el PDeCAT y JXCat tiene como base la lucha por el poder entre la coordinadora general del partido, Marta Pascal, y la coordinadora de la coalición electoral, Elsa Artadi. El de Artadi fue uno de los cerebros de la fundación del partido heredero de Convergència por orden de Artur Mas, que a la vez puso a Pascal al frente de la formación independentista.

Artadi se incorporó a la dirección, hasta hace unos meses cuando abandonó su cargo para poder formar parte de la candidatura de Puigdemont como independiente. En el PDeCAT, muchos la acusaron de utilizar la información privilegiada que tenía sobre la candidatura para formar parte de ella.

Con Elsa Artadi

El ‘fil roig’ apuesta abiertamente por Elsa Artadi, aunque eso conlleve cargarse a Puigdemont. Lo dicen en privado y en no tan privado, aunque ante los medios todos defienden que solo hay un candidato: Carles Puigdemont. Por eso la candidatura de Artadi no gusta en el PDeCAT, hasta el punto de recordar a JxCAT que hay doce diputados que militan en el PDeCAT. Son profesionales de la política, supervivientes de cargo en cargo desde hace años, y esta es su mejor manera de permanecer en el poder. Desde el PDeCAT creen que es ese mismo grupo quien, con una gran influencia sobre muchos medios de comunicación independentistas, hacen sonar el nombre de Artadi como sustituta de Puigdemont, aunque el ex President no haya anunciado aún su intención de dar un paso al lado.