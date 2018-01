Indignación en Interior: una web independentista filtra nombres y datos de policías nacionales del 1-O

La web independentista ‘Directa.cat’ ha publicado varios artículos en los que señala a varios agentes de policía por su actuación el pasado 1-O y en los que desvela toda la operativa del cuerpo el día que se celebró el referéndum ilegal. Según ha podido saber OKDIARIO, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que lleva la investigación por la actuación del CNP el 1 de octubre, obligó a remitir un informe con todos los funcionarios que actuaron aquel día, en el que se desvelaba la distribución por colegios, los horarios y más detalles de la actuación policial. Hoy, esos mismos datos han sido publicados. Fuentes del Ministerio de Interior se ha mostrado totalmente indignadas ante este hecho.

‘Los secretos del Estado del 1 de octubre’. Así es como se titula uno de los artículos que desvela el dispositivo policial del 1-O, que comienza recordando que Julian Assange ofreció el pasado 14 de noviembre una recompensa de 20.000 euros para quien revelara el dispositivo policial del 1-O. “Dos meses más tarde, la Directa ha tenido acceso a todos los detalles del operativo en relación a la ciudad de Barcelona, cuyos secretos se ocultaban celosamente en el interior de los barcos amarrados hasta el 30 de diciembre en el Puerto de Barcelona”, expone el reportaje.

Los nombres de cada una de las unidades y de los responsables operativos han sido desvelados, así como su protocolo y la coordinación de las intervenciones, distrito por distrito. Unas revelaciones “muy poco acertadas ya de por sí, pero más teniendo en cuenta que estamos en Nivel 4 de alerta terrorista”, señalan desde Interior.

Fuentes policiales han asegurado a este periódico que sólo ha podido ser el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona quien lo haya filtrado al diario digital independentista ‘La Directa’.

Según las mismas fuentes, quien firma el artículo, Jesús Rodríguez Selles, apodado “Albert Martínez”, es “un radical con antecedentes que durante años se ha dedicado a fotografiar e identificar Policías durante las actuaciones”. “Ha publicado por completo la información que fue entregada al juzgado”, explican desde la Policía.

Según ha explicado a este periódico Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Independiente de Policía, otros periodistas del diario “han ido sacando números profesionales con nombres y cargos, siendo publicados”. “Es vergonzoso que los radicales tengan acceso a estos datos a través del juzgado”, señala.

Según la la Ley 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana —la bautizada por los radicales como Ley Mordaza—, no se pueden publicar fotografías ni datos de policías con la finalidad de perjudicarles. Por tanto, según Perdiguero, habría que intervenir directamente al medio de comunicación. Pero, además, “cuando dan nombres, cargos y números de placa, se les podría atribuir incluso un delito de revelación de secretos”, señala el subinspector.

“Yo no voy a entrar en si el juzgado es o no es independentista, lo que sí está claro es que el juzgado lo ha filtrado y, si es así, tendrán que depurar responsabilidades para ver quién ha sido. Son datos delicados, que pueden perjudicar severamente a compañeros. El CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] debería investigar por qué motivo pidieron esos datos, con qué finalidad, y tendría que ver si se ha filtrado desde el juzgado y con qué intención, para depurar toda responsabilidad“, explica un indignado Perdiguero. Y concluye: “Habría que actuar con ellos no sólo vía penal, sino también vía 4/2015, que ahora entendemos por qué quieren tirar abajo la ‘Ley Mordaza'”.