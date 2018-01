El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha prometido la Constitución “por imperativo legal y actuando con plena fidelidad al pueblo” en el registro de la documentación necesaria para tomar posesión del escaño como diputado en el Parlament de Cataluña. “Prometo actuar con plena fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña”, ha señalado el ex presidente en el apartado de ‘observaciones’.

De esta forma, Puigdemont muestra su voluntad de no acatar la Constitución española y su voluntad de seguir delinquiendo en su desafío separatista al Estado de Derecho. El que fuese su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, sí que prometió “respetar la Constitución y el Estatuto” cuando presentó este lunes sus credenciales como diputado en la cámara catalana, tal y como informó OKDIARIO.

El ex líder del Govern ha utilizado esta fórmula para acceder al Parlament de Cataluña, a pesar de que continua fugado en Bruselas para evitar la acción de la justicia española. Por su parte, Junqueras sigue en prisión preventiva en la cárcel de Estremera, teniendo que usar a un intermediario para poder presentar su acta como diputado. Es la primera ocasión desde que ocupa un cargo público el ex vicepresidente de la Generalitat que no añade la coletilla “por imperativo legal”.

Otros parlamentarios de JxCat que han seguido el método de Junqueras han sido los Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Jordi Turull, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que solo prometen la Constitución y el Estatut sin añadir nada más. La excepción ha sido el ex conseller Josep Rull, que acata la Constitución “por imperativo legal”.

En ERC, los también investigados Raül Romeva, Meritxell Serret y Carme Forcadell se han limitado a prometer la Constitución sin añadir nada, según fuentes de la formación republicana.

Una fórmula creada por la etarra Batasuna

Esta jura parlamentaria procede de la formación proetarra de Herri Batasuna.Desde entonces, ha sido una muletilla recurrente para los independentistas y la izquierda radical.

La muletilla fue ideada por los proetarras, en 1979, para lograr sus escaños. Los diputados prometieron respetar la Carta Magna, pero añadiendo “por imperativo legal”. Años después les siguieron los de Amaiur, y también, más tarde, Podemos.