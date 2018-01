El pueblo del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acogió anoche la presentación de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles. La entidad, presentada por una de las hermanas de Puigdemont, Montserrat, y apadrinada por el ex presidiario Jordi Turull, se ha creado para recoger fondos para ayudar a los familiares de los golpistas que aún están en las prisiones de Estremera y Soto del Real, así como de los ex consellers huidos en Bélgica, con el fin de hacer frente a los pagos que tienen que realizar.

El acto de ayer, que se celebró en la iglesia parroquial de Amer (Gerona), adornada con motivos y lazos amarillos para la ocasión, contó con la presencia de varios diputados electos en el Parlament de Cataluña, como Eduard Pujol o Anna Geis, además de la familia de Puigdemont y Turull. En las primeras filas también estaba sentado el jefe de los servicios informativos de Catalunya Ràdio, Francesc Cano.

Durante su intervención, Jordi Turull agradeció el apoyo recibido tanto a él como a sus compañeros golpistas, y ha animado a continuar trabajando hasta que se consiga la liberación de todos los que permanecen en prisión. El ex conseller Presidencia y número 4 de Junts per Catalunya en las últimas elecciones del 21-D, ha asegurado que “habrá mesa del Parlament, habrá gobierno y habrá un presidente que será Carles Puigdemont”.

El acto, que reunió más 150 personas, acabó con el canto de Els Segadors a cargo de la polifónica de Puigreig y gritos de “libertad”, que resonaron entre las paredes del edificio eclesiástico. Como es habitual desde ya hace semanas la mayoría de los asistentes lucían piezas de ropa amarillas.