OKDIARIO descubre la falacia de las ‘cervecerías por la república’: cerradas o no saben su función

OKDIARIO ha pasado por varias de las denominadas ‘Birres per la República’ de Barcelona, siete cervecerías que se encuentran en la Ciudad Condal y donde, en teoría, responden dudas sobre la independencia de Cataluña. Sin embargo, ni responden dudas ni, en muchos casos, se puede invitar a nadie, pues estaban cerradas cuando este medio ha pasado por ahí. Y eso que lo hemos hecho un domingo entre la 13,00 y las 16,00 de la tarde.

De las tres cervecerías adheridas a la plataforma independentista por las que hemos pasado, dos tenían echado el cierre y la otra no tenía ni idea de cuál era su función. Cuando hemos entrado, lo primero que hemos hecho ha sido preguntar si era una de las ‘cervecerías por la república’, a lo que nos han respondido con muchas dudas: “Sí, tengo entendido que sí. Estamos en el tema”.

“En realidad aquí no hacemos nada. Lo que pasa es que es como algo simbólica”

“Pero, ¿qué significa eso?”, le hemos preguntado a la muchacha que atendía en la cervecería en la que, por cierto, apenas había cuatro personas de lengua francesa. “En realidad aquí no hacemos nada. Lo que pasa es que es como algo simbólico. Entonces, tú en esta página (http://www.raonsxrepublica.cat/) puedes hacer todas las preguntas que tengas sobre el tema y entonces nosotros estamos ahí. Pero no quiere decir que nosotros hagamos algo activamente”, responde la mujer.

“A mí me lo explicaron y dije: ‘Entonces, ¿qué papel jugamos? ¿Viene alguien aquí a responder las preguntas?’ Y me dijeron que no”

Desde la cervecería, la mujer que nos ha atendido se mostraba bastante confusa: “A mí me lo explicaron y dije: ‘Entonces, ¿qué papel jugamos? ¿Viene alguien aquí a responder las preguntas?‘ Y me dijeron que no, que es todo a través de la web. Por eso digo que es algo más bien simbólico”.

Además, insistimos, el resto de restaurantes por los que hemos pasado habían echado el cerrojo a la 13,00 de la tarde de un domingo. Algo bastante extraño teniendo en cuenta el buen tiempo que hacía, que desde luego invitaba a salir de casa. Así, nos queda esa duda, ¿de qué sirven estas cervecerías?