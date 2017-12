El bodeguero del 3% de Artur Mas vende un cava ‘indepe’ para financiar la imposición del catalán

La familia Sumarroca, una saga de empresarios muy próximos al expresidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas , y que han apoyado el proceso separatista vende esta Navidad un cava cuyos beneficios destina a financiar una de las organizaciones culturales señeras del independentismo y que apoya la excarcelación de los ‘Jordis’.

El cava se llama Brut Reserva Sumarroca, y tal y como han indicado desde la propia bodega a fuentes de OKDIARIO, se puede adquirir en “los supermercados de la tierra”, y que recuerdan son “los establecimientos de Bon Preu y Esclat”, cuyo presidente se ha declarado partidario de la secesión y fue escogido por Mas para su Consejo de Transición Nacional.

El precio es de 7,95 euros, de los que cede 1,39 euros por botella para sufragar a la Plataforma per la Llengua: una entidad que no sólo respalda a los líderes de los brazos civiles del golpe de Estado, Òmnium Cultural y la ANC, tal y como demuestra su presidente Òscar Escuder y se puede ver bajo estas líneas. También pidió voluntarios para actuar como “escudos humanos” el 1-O contra la Policía, y funciona como una agencia de delación para comercios o empresas que no rotulen en catalán.

El mensaje que transmite Bodegas Sumarroca en la etiqueta de sus botellas del cava ‘indepe’ no deja lugar a dudas: “Estás comprando el Cava por la Lengua. Una parte del importe que pagues por esta botella irá a beneficio de la Plataforma Per la Llengua, la ONG del catalán. ¡Gracias por tu apoyo!”, reza en el dorso.

La empresa de vinos y cavas es una de las que conforman el ‘hólding’ de la familia Sumarroca, íntima del clan Pujol y varios de cuyos negocios (la constructora, Teyco) y miembros (el patriarca, Carlos Sumarroca Coixet, el hijo y consejero delegado Jordi Sumarroca Claverol que acabó en la cárcel, o sus hermanos Carles y Susana entre otros) han sido investigados por la Guardia Civil por el pago de comisiones ilegales del 3 % a la Convergencia i Unió de Artur Mas.

Los cavas de Sumarroca, siempre vinculada al nacionalismo independentista, se han beneficiado en los últimos años del boicot que han sufrido marcas como Freixenet y Codorniú por ‘españolistas’. Ya lanzaron una iniciativa similar en 2013, al año de poner en marcha el denominado ‘procés’ y ahora para destinar fondos a una entidad que llama a desobedecer el artículo 155.



Las bodegas Sumarroca no sólo han servido para elaborar este vino espumoso: la UDEF detectó que fue el escenario de “numerosas reuniones” de hombres de Artur Mas y Oriol Pujol para planificar estrategias en la trama de corrupción del 3 %.

Ahora, los bodegueros que entraron en México de la mano del encarcelado por corrupción Jordi Pujol Ferrusola financian con las ventas navideñas de su cava ‘indepe’ a una plataforma por la imposición del catalán que ha recibido subvenciones por más de cuatro millones de euros de la Generalitat desde 2012.